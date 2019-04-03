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07:59 03.04.2019

"Харьковводоканал" намерен поднять тарифы

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"Харьковводоканал" намерен поднять тарифы

Коммунальное предприятие "Харьковводоканал" провело обсуждение новых тарифов на холодную воду и водоотведение, которые предлагается повысить на 11% и 14% соответственно.

Как сообщает пресс-служба предприятия, согласно расчетам, для жителей многоквартирных домов тариф на холодную воду должен составить 10,95 грн/куб.м (без НДС), а на водоотведение - 5,58 грн/куб. м (без НДС). Для жителей частного сектора, бюджетных организаций и т.д. предлагается утвердить тарифы на уровне 10,21 грн/куб. м (без НДС) за холодную воду и 5,22 грн/куб. м (без НДС) за водоотведение.

На предприятии необходимость повышения тарифов объясняют ростом цен на реагенты, расходов на оплату труда, оплату налогов и сборов и пр.

"С июля прошлого года стоимость реагентов возросла на 221%, и это серьезные финансовые потери для предприятия. Также мы стараемся удержать работников, постоянно повышая зарплату. В прошлом году трижды повышали, а в феврале - еще на 9% и будем сохранять эту тенденцию", - цитирует пресс-служба гендиректора КП "Водоканал" Виталия Панова.

Теперь предлагаемые тарифы в течение 10 дней должны быть рассмотрены в НКРЭКУ и, в случае их одобрения комиссией, вступят в силу после опубликования.

Действующие тарифы на централизованное снабжение холодной водой и водоотведение вступили в силу с 1 октября 2018 года.

Теги: #украина #коммуналка #харьков #тарифы
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