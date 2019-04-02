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18:04 02.04.2019

КС открыл путь для переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

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КС открыл путь для переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Конституционный суд Украины (КС) принял положительное заключение относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в КС.

"Суд предоставил заключение по этому вопросу и фактически признал соответствующим статьям 157 и 158 Конституции Украины", - сказал собеседник агентства, указав, что соответствующее решение принято во вторник в закрытой части заседания.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения депутатский законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

14 февраля это обращение поступило в КС.

Речь идет о законопроекте №9310-1.

Такой документ может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения заключения КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Теги: #переименование #ксу #днепропетровская_область
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