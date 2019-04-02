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13:52 02.04.2019

Депутат Загорий задекларировал 95 патентов и более 1,5 млн благотворительных пожертвований

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Депутат Загорий задекларировал 95 патентов и более 1,5 млн благотворительных пожертвований

Народный депутат Глеб Загорий в течение 2018 года направил на благотворительные цели в общей сложности более 1,5 млн грн. Также в его электронной декларации за 2018 год, которая доступна в Едином государственном реестре деклараций, указаны 95 патентов и торговых марок, преимущественно в сфере фармацевтики.

Согласно документу, Загорий является конечным бенефициарным владельцем в ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", ЧАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" и ООО «Фарммединвест».

Среди объектов недвижимости в декларации указаны арендованный земельный участок площадью 40 778 кв. м, арендованные квартира на 271,5 кв. м и офис на 423,7 кв. м. Супруга депутата Катерина Загорий обладает правом пользования дачным домом площадью 760,8 кв.м и участком земли на 5 423 кв. м.

В документе указан автомобиль Tesla SP85D 2015 года выпуска, арендованные Mercedes-Benz S 600 2012 года выпуска и BMW Alpina B7 2017 года выпуска. Катерине Загорий принадлежит Range Rover 2014 года выпуска.

Депутатская зарплата Глеба Загория в 2018 году составила 329 583 грн. Он также получал заработную плату по совместительству за научную деятельность в двух вузах.

Бенефициар "Дарницы" сообщил журналистам, что всю начисленную в 2018 году заработную плату он направлял на благотворительность.

Отдельно декларант дал пояснения относительно дохода Катерины Загорий на общую сумму 531 млн грн "от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав". По словам Загория, в электронной декларации нет пункта расходов членов семьи. В то же время расходы при проведении операций с ценными бумагами в 2018 году составили более 521 млн. грн. Поэтому фактический доход вычисляется как разница между доходом (531 млн грн) и расходами (521 млн грн). К полученному результату следует добавить купонный доход по ценным бумагам. В итоге, отметил Глеб Загорий, доход его супруги – около 14 млн грн.

Загорий также указал 1,9 млн грн дохода от продажи движимого имущества и роялти на сумму 11,73 млн грн от ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".

В электронной декларации Загорий указал 4,8 млн грн на счетах в украинских банках – "Ощадбанк", "Укрсиббанк" и других. Кроме того, он задекларировал 2,1 млн долларов, 421 тыс. евро и 5,4 млн грн наличными, 37 млн грн дебиторской задолженности за корпоративные права и 1 млн. долларов, одолженных третьим лицам.

Движимое имущество бенефициара "Дарницы" – две единицы оружия, запонки, антикварные изделия, коллекции скульптур и живописи ХХ века. В декларации также указаны коллекции украинских национальных костюмов, ковров и других произведений искусства, которые принадлежат его жене.

Ранее сообщалось, что ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" в 2018 году увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Ожидается, что на общих сборах акционеров "Дарницы", которые состоятся в начале апреля, будет принято решение не выплачивать дивиденды и направить прибыль за 2018 год на развитие компании.

Теги: #загорий #дарница
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