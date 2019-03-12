"Дарница" в 2018 году увеличила чистую прибыль на 31% - до 449 млн грн

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Киев) по итогам 2018 года получило чистую прибыль 449,134 млн грн, что на 31,3% больше, чем за 2017 год, говорится в сообщении компаниио годовом собрании акционеров, которое запланировано на 3 апреля.

«Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам деятельности за 2018 год: чистую прибыль в сумме 449,13 млн грн оставить в распоряжении общества, направив на развитие и финансирование деятельности общества. Дивиденды не выплачивать», – отмечается в проекте решения собрания.

Согласно отчетности компании, нераспределенная прибыль «Дарницы» на начало 2019 года составила 1,56 млрд грн.

Активы «Дарницы» за 2018 год выросли на 30,9%, до 4,03 млрд грн; суммарная дебиторская задолженность – на 49,8%, до 1,2 млрд грн; долгосрочные обязательства – в 2,8 раза, до 879,7 млн грн. Текущие обязательства сократились на 20,3%, до 264,73 млн грн.

В начале 2019-го в распоряжении компании находилось 212,43 млн грн свободных денежных средств: почти вдвое больше, чем годом ранее.

Чистый доход от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд грн.

В минувшем году «Дарница» выплатила 104,573 млн грн налога на прибыль, что на 29,3% больше, чем годом ранее. Расходы на оплату труда увеличились на 35% и превысили 318 млн грн.

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.

В 2017 году «Дарница» увеличила чистый доход на 18,7%, до 2,53 млрд грн, а чистую прибыль – на 0,3%, до 342,1 млн грн.

Компания ежегодно инвестирует в исследования и разработки 10% своего валового дохода. В 2018 году «Дарница» вывела на рынок 12 новых препаратов, а в настоящее время готовит к производству 91 лекарственный бренд.

В минувшемгоду «Дарница» победила в трех номинациях всеукраинского конкурса «Вибір року».

Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.