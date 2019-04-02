События

12:05 02.04.2019

Полиция обыскивает оборонное предприятие в Запорожье после сообщения о минировании

1 мин читать
Полиция обыскивает оборонное предприятие в Запорожье после сообщения о минировании

В Запорожье неизвестные сообщили о минировании территории предприятия оборонного комплекса, сотрудники эвакуированы, правоохранители проводят поиски взрывоопасных предметов.

Как сообщили во вторник в отделе коммуникации Нацполиции в Запорожской области, на предприятие по ул.Магистральной в Шевченковском районе Запорожья пришло электронное письмо, в котором говорилось о минировании его промышленной территории.

Сейчас территория предприятия огорожена и охраняется полицией. Эксперты-взрывотехники проводят поиски взрывчатки.

На место также прибыла следственно-оперативная группа полиции, СБУ, медики "скорой помощи".

По неофициальным данным, речь идет о предприятии оборонного комплекса Украины - КП "НВК "Искра".

Теги: #опк #предприятие #минирование #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:01 02.04.2019
В Киеве полиция проверяет сообщения о минировании четырех режимных объектов

В Киеве полиция проверяет сообщения о минировании четырех режимных объектов

15:44 01.04.2019
Сообщение о минировании торгового центра в Киеве оказалось ложным - полиция

Сообщение о минировании торгового центра в Киеве оказалось ложным - полиция

13:22 01.04.2019
Около 2 тыс. человек эвакуируют полицейские из ТЦ в центре Киева из-за сообщения о минировании

Около 2 тыс. человек эвакуируют полицейские из ТЦ в центре Киева из-за сообщения о минировании

23:23 31.03.2019
В Запорожье в результате взрыва гранаты один подросток погиб, еще один – в больнице

В Запорожье в результате взрыва гранаты один подросток погиб, еще один – в больнице

17:47 31.03.2019
В Кривом Роге полиция проверяет информацию о минировании одного из телеканалов

В Кривом Роге полиция проверяет информацию о минировании одного из телеканалов

17:05 31.03.2019
На всех 9 избирательных участках в Днепре взрывоопасных предметов не обнаружили, полиция ищет лжеминера

На всех 9 избирательных участках в Днепре взрывоопасных предметов не обнаружили, полиция ищет лжеминера

16:29 31.03.2019
Неизвестный сообщил о минировании автомобиля в Краматорске – полиция

Неизвестный сообщил о минировании автомобиля в Краматорске – полиция

16:12 31.03.2019
На трех избирательных участках в Днепре взрывоопасных предметов не обнаружено, проверяется информация о минировании еще 6 – полиция

На трех избирательных участках в Днепре взрывоопасных предметов не обнаружено, проверяется информация о минировании еще 6 – полиция

16:08 31.03.2019
Полиция проверяет 8 сообщений о минировании избирательных участков в Днепре

Полиция проверяет 8 сообщений о минировании избирательных участков в Днепре

15:52 31.03.2019
Полиция проверяет 8 сообщений о минировании избирательных участков в Днепре, информация о минировании метро не подтвердилась – спикер Нацполиции

Полиция проверяет 8 сообщений о минировании избирательных участков в Днепре, информация о минировании метро не подтвердилась – спикер Нацполиции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве полиция проверяет сообщения о минировании четырех режимных объектов

Бизнес-центр "ModnaVilla" горит на левом берегу Киева

Послы G7одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

Еще не получены данные обработки 100% протоколов ни из одного региона Украины

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,4% - данные 97,1% протоколов

ПОСЛЕДНЕЕ

Директора ЛКП "Збыранка" задержали при получении 400 тыс. грн взятки

Поезд Киев-Варшава с 5 апреля будет проходить таможенный контроль на станции "Киев-Пассажирский"

Суд арестовал руководителя "Элан-Ви", подозреваемого в причастности к взрывам на АЗС в Кропивницком 27 марта

Бизнес-центр "ModnaVilla" горит на левом берегу Киева

Полторак указал в е-декларации более 3,4 млн грн доходов за 2018 год

Глава МИД Ирана назвал санкции США "экономическим терроризмом"

В Закарпатской области сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Послы G7одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

Во Львове впервые демонтируют многоэтажный жилой дом, построенный без документов

Боевики НВФ 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА