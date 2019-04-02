Полиция обыскивает оборонное предприятие в Запорожье после сообщения о минировании

В Запорожье неизвестные сообщили о минировании территории предприятия оборонного комплекса, сотрудники эвакуированы, правоохранители проводят поиски взрывоопасных предметов.

Как сообщили во вторник в отделе коммуникации Нацполиции в Запорожской области, на предприятие по ул.Магистральной в Шевченковском районе Запорожья пришло электронное письмо, в котором говорилось о минировании его промышленной территории.

Сейчас территория предприятия огорожена и охраняется полицией. Эксперты-взрывотехники проводят поиски взрывчатки.

На место также прибыла следственно-оперативная группа полиции, СБУ, медики "скорой помощи".

По неофициальным данным, речь идет о предприятии оборонного комплекса Украины - КП "НВК "Искра".