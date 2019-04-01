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18:54 01.04.2019

Директор НАБУв 2018 году заработал 1,8 млн грн – декларация

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Директор НАБУв 2018 году заработал 1,8 млн грн – декларация

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник задекларировал в 2018 году 1 млн 814 тыс 943 грн дохода, 100% которого составила его заработная плата по основному месту работы.

Об этом сообщается в его электронной декларации об имуществе и доходах за 2018 год, опубликованной 26 марта в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Согласно декларации, А.Сытник владеет с 2010 года квартирой в г.Бровары Киевской области общей площадью 82,6 кв.м., в которой проживает вместе со всеми членами семьи – супругой и двумя детьми, а также автомобилем Kia Sportage 2017 г.в., приобретенном в том же году.

Супруга директора НАБУ с 2013 года владеет земельным участком площадью 416 кв. м в г.Севастополь.

На банковском счету у А.Сытника средств нет, однако чиновник задекларировал $30 тыс. наличных средств. Иные доходы и имущество в декларации чиновника не значатся.

Теги: #набу #сытник #декларация
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