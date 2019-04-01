Судьи ВАКС принесут присягу в течение трех недель

Судьи высшего антикоррупционного суда (ВАКС) принесут присягу в течение трех недель, прогнозирует председатель Верховного Суда Валентина Данишевская.

"Недолго ожидать (принесения присяги - ИФ). Думаю, до завершения этого трехнелельного курса вы сможете принести присягу", - сказала она в ходе церемонии старта ориентационной программы для новоназначенных судей ВАКС и Аппеляционной палаты ВАКС в Киеве в понедельник.

В свою очередь, глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков отметил, что дата принесения присяги судьями ВАКС будет оглашена в ближайшие дни.

"Нам кажется, что гадать, почему было отложено принесение присяги, будет неблагодарным делом. Присяга будет принесена в ближайшее время и это будет своевременно", - сказал он.

Вместе с тем С.Козьяков предположил, что многим не понравится работа этого суда.

"Люди, в отношении которых будут рассматриваться дела, будут искать подходы к новоизбранным судьям, попытаются их купить и им угрожать", - сказал он.

Вместе с тем ректор Национальной школы судей Украины Николай Онищук отметил отсутствие сомнений в том, что в ближайшие дни вопрос об издании официального указа (о назначении судей ВАКС - ИФ) будет решен.

"Не секрет, что законодательная инициатива по созданию ВАКС принадлежит действующему президенту, и было бы странно, если бы он не поддержал ее. У нас есть 100%-ная уверенность, что судьи ВАКС будут вершить правосудие", - сказал он.

По словам Н.Онищука, участие послов США, Канады и представительства ЕС предусматривает, что начало работы ВАКС будет проходить в рамках Конституции, этот процесс будет успешен.