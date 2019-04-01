Полицейским пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы задержать водителя, сбившего насмерть пешехода в Краснограде

Полиция задержала 30-летнего водителя, который в ночь на понедельник, будучи за рулем автомобиля ВАЗ 2110, сбил насмерть пешехода возле автовокзала в Краснограде и покинул место ДТП.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, во время отработки территории района полицейские заметили автомобиль ВАЗ 2110 серебристого цвета с признаками ДТП.

"Автомобиль двигался на большой скорости и на законные требования полицейских остановиться не реагировал. Своими действиями водитель создавал опасность жизни и здоровью других участников дорожного движения, поэтому полицейским было принято решение о применении табельного огнестрельного оружия. В результате были повреждены колеса автомобиля, водитель задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, водитель ранее неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло смерть человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.

Сейчас решается вопрос о задержании водителя автомобиля и сообщения ему о подозрении в совершении преступления.