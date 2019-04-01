Боевики в день выборов обстреляли позиции украинских военных у Лебединского, ночь прошла спокойно – ООС

Незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции украинских военных на востоке Украины, в районе с.Лебединское Волновахского района Донецкой области, потерь нет, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook в понедельник утром.

"31 марта суток противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское. Потерь среди наших защитников нет", - говорится в тексте сводки.

Украинские военные отвечали на вражеский обстрел. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

"С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы", - рассказали в пресс-центре ООС.

Как сообщалось, в воскресенье вечером сообщалось об одном обстреле у с.Лебединское с начала суток воскресенья по состоянию на 18:00. Таким образом, с 18:00 до полуночи также обстрелов не было и ночь после выборов была спокойной.

В Украине в воскресенье, 31 марта, прошел первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончилось в 20:00.