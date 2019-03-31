События

17:42 31.03.2019

Денисова посетила в Киевском СИЗО Вышинского и лично убедилась, что жалоб на здоровье у него нет

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Денисова посетила в Киевском СИЗО Вышинского и лично убедилась, что жалоб на здоровье у него нет

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что во время визита в Киевский следственный изолятор (СИЗО) в воскресенье посетила арестованного по решению суда подозреваемого в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

"Во время мониторингового визита в Киевский СИЗО посетила камеру Кирилла Вышинского.Лично убедилась, что жалоб на здоровье у него нет. Кирилл ожидает только стоматологическую помощь", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук.

Омбудсмен также сообщила, что на ее вопрос, будет ли руководитель "РИА Новости-Украина" голосовать на выборах президента Украины, "К.Вышинский ответил, что воспользуется своим конституционным правом".

Как сообщалось, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

6 марта 2019 года прокуратура АР Крым направила в Подольский суд Киева обвинительный акт в отношении К.Вышинского для рассмотрения по существу.

14 марта К.Вышинский был этапирован в Киев из Херсона.

Теги: #киев #сизо #омбудсмен #вышинский
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