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14:42 31.03.2019

Российские силовики опрашивают украинцев, следующих из Крыма

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Российские силовики опрашивают украинцев, следующих из Крыма

Представители силовых структур Российской Федерации проводят опрос граждан с целью выяснения цели пересечения ими административной границы с временно оккупированным РФ Крымом в направлении материковой части Украины, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Что касается админграницы с оккупированным Крымом, то там также нет увеличения транспортного пассажиропотока, но в то же время от граждан, которые пересекают админграницу на въезд на материковую Украину мы получили информацию о том, что представители страны-оккупанта осуществляют опрос граждан, которые следуют на материк, спрашивают у них о цели поездки, связано ли это с избирательным процессом", - рассказал О.Слободян на брифинге в воскресенье в Киеве.

Он отметил: "У нас нет информации, вернули ли они кого-то из тех, кто заявил, что они пересекают адмиграницу для того, чтобы проголосовать… но с высокой долей вероятности можно допустить, что они не дают людям, которые открыто об этом заявляют, проехать для голосования".

Также О.Слободян напомнил, что все подразделения Госпогранслужбы Украины работают в штатном режиме, охрана границы осуществляется усиленно, в целом на охрану границы вышло более 7 тысяч человек личного состава и 1,3тыс. усиления.

Говоря о тенденциях, он отметил, что в зоне ООС на Донбассе также наблюдается снижение транспортного пассажиропотока приблизительно в полтора - два раза в сравнении с минувшей неделей.

Также, по его словам, обеспечено голосования пограничников на острове Змеиный.

"В целом ситуация спокойная", - подытожил спикер Госпогранслужбы Украины.

Теги: #крым #госпогранслужба #донбасс #выборы
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