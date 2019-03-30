События

17:01 30.03.2019

Украинский политзаключенный Балух находится в колонии в Тверской области

1 мин читать
Украинский политзаключенный Балух находится в колонии в Тверской области

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта находится в исправительной колонии в г.Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области), сообщила Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Тараса Омельченко.

В.Балух будет отбывать там дальнейший срок наказания по незаконному приговору крымского "суда".

Ранее российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева написала в Фейсбуке, что В.Балух находится в карцере в следственном изоляторе Твери.

Украинского политзаключенного этапировали в Тверь в конце февраля.

В.Балух приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор В.Балуху, которому ранее Раздольненский райсуд полуострова дал 5 лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В октябре 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что после решения так называемого "Верховного суда" о сокращении срока украинскому политзаключенному В.Балуху он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Однако подконтрольный России Керченский городской суд отказал В.Балуху в УДО.

Теги: #крым #политзаключенный #россия #украина #балух
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:15 30.03.2019
Зубко указал в е-декларации за 2018 год почти 1,6 млн грн доходов

Зубко указал в е-декларации за 2018 год почти 1,6 млн грн доходов

17:07 30.03.2019
Более 260 полицейских обеспечивают охрану избирательных участков на Донбассе

Более 260 полицейских обеспечивают охрану избирательных участков на Донбассе

17:00 30.03.2019
На Львовщине глава УИК испортила 180 бюллетеней, поставив штамп "Выбыл" одному из кандидатов в президенты

На Львовщине глава УИК испортила 180 бюллетеней, поставив штамп "Выбыл" одному из кандидатов в президенты

16:32 30.03.2019
Почти 160 заявлений о нарушениях избирательного законодательства поступили в полицию Украины в "день тишины"

Почти 160 заявлений о нарушениях избирательного законодательства поступили в полицию Украины в "день тишины"

16:08 30.03.2019
Тарифы "Укрзализныци" выросли на 14,2%, компания открыла специнвестсчет для аккумулирования средств

Тарифы "Укрзализныци" выросли на 14,2%, компания открыла специнвестсчет для аккумулирования средств

15:58 30.03.2019
В польском Катовице открыли почетное консульство Украины

В польском Катовице открыли почетное консульство Украины

15:57 30.03.2019
"Вора в законе" по прозвищу "Валера Кутаисский" выдворили из Украины

"Вора в законе" по прозвищу "Валера Кутаисский" выдворили из Украины

15:46 30.03.2019
ЕС ожидает от РФ немедленного освобождения 23 крымских татар, арестованных в аннексированном Крыму

ЕС ожидает от РФ немедленного освобождения 23 крымских татар, арестованных в аннексированном Крыму

15:36 30.03.2019
СБУ перешла на усиленный режим службы накануне и в день голосования на выборах президента

СБУ перешла на усиленный режим службы накануне и в день голосования на выборах президента

15:24 30.03.2019
Более 20 крымских татар, задержанных в Крыму, перевезли в Ростовскую область и распределят в пяти СИЗО

Более 20 крымских татар, задержанных в Крыму, перевезли в Ростовскую область и распределят в пяти СИЗО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС ожидает от РФ немедленного освобождения 23 крымских татар, арестованных в аннексированном Крыму

СБУ перешла на усиленный режим службы накануне и в день голосования на выборах президента

Ситуация на границе с РФ сложная, угроза открытой агрессии остается, но ВСУ готовы защитить Украину

ВСУ держат оборону на линии столкновения на Донбассе

В Хмельницкой области заместитель руководителя военкомата задержан при получении взятки

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура через суд настаивает на возвращении в собственность громады Киева насосной станции на Печерске

Каменную соковыжималку и глиняную утварь времен царицы Тамары нашли в окрестностях пещерного комплекса на юге Грузии

12 тыс. французских полицейских и жандармов подготовлены к 20-й акции "желтых жилетов"

Боевики в субботу обстреляли район Авдеевки

В полицию поступило 160 сообщений о нарушениях закона о выборах в Харьковской области, открыто 19 дел

Ситуация на границе с РФ сложная, угроза открытой агрессии остается, но ВСУ готовы защитить Украину

ВСУ держат оборону на линии столкновения на Донбассе

В Киеве прошла молитва за сохранение единства Украины

Теплая и сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

СММ ОБСЕ продолжит выполнять свой мандат и содействовать укреплению мира в Украине - Апакан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА