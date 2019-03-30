Украинский политзаключенный Балух находится в колонии в Тверской области

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта находится в исправительной колонии в г.Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области), сообщила Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Тараса Омельченко.

В.Балух будет отбывать там дальнейший срок наказания по незаконному приговору крымского "суда".

Ранее российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева написала в Фейсбуке, что В.Балух находится в карцере в следственном изоляторе Твери.

Украинского политзаключенного этапировали в Тверь в конце февраля.

В.Балух приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор В.Балуху, которому ранее Раздольненский райсуд полуострова дал 5 лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В октябре 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что после решения так называемого "Верховного суда" о сокращении срока украинскому политзаключенному В.Балуху он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Однако подконтрольный России Керченский городской суд отказал В.Балуху в УДО.