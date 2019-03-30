Почти 160 заявлений о нарушениях избирательного законодательства поступили в полицию Украины в "день тишины"

В "день тишины" накануне выборов президента Украины в полицию поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства, половина из них касается незаконной агитации, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По его данным, 79 фактов связаны с незаконной агитацией, 8 – с подкупом избирателей, два факта - хулиганство, один - угроза физической расправой и 69 других.

Всего с начала избирательной кампании Национальная полиция зарегистрировала 4891 сообщение, связанное с нарушением избирательного законодательства. "По этим фактам начато 250 уголовных производств, составлены 655 административных протоколов", - цитирует С.Ярового департамент коммуникации МВД.

Он также сообщил, что подразделения МВД продолжают работать в усиленном режиме. "Под охраной Национальной полиции находится 29866 (избирательных) комиссий. Для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках привлечено более 39 тыс. полицейских, а на окружных избирательных комиссиях - 518 правоохранителей", - указал первый замминистра.

По его словам, оперативный штаб МВД фиксирует и проверяет 100% сообщений – как поступающие на линию 102, так и те, которые аналитики штаба обнаруживают в открытых источниках (СМИ, социальные сети и др.).