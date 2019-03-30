События

12:59 30.03.2019

ВСУ держат оборону на линии столкновения на Донбассе

1 мин читать
ВСУ держат оборону на линии столкновения на Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак констатирует усложнение ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе накануне выборов президента 31 марта.

"Никаких сомнений нет в том, что оккупационные войска, террористические группировки Российской Федерации сделают все для того, чтобы помешать нам провести честные и прозрачные выборы. Мы ждали, что накануне проведения выборов ситуация будет усложнена. Мы к этому готовились и готовы. К сожалению, я подтверждаю то, что вчера ситуация на лини столкновения обострилась, количество обстрелов увеличилось. К сожалению, у нас есть и потери", - сказал он в интервью телеканалу "Прямой" в субботу.

При этом С.Полторак отметил, что Вооруженные силы Украины сделали все возможное для того, чтобы дать возможность в Украине провести честные выборы.

"На линии столкновения мы держим оборону, мы даем возможность всем людям прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Для личного состава, который находится в зоне ООС, мы создали все необходимые условия для того, чтобы у них была возможность проголосовать", - заключил он.

Теги: #всу #оос #оборона #полторак #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:59 30.03.2019
Ситуация на границе с РФ сложная, угроза открытой агрессии остается, но ВСУ готовы защитить Украину

Ситуация на границе с РФ сложная, угроза открытой агрессии остается, но ВСУ готовы защитить Украину

09:38 30.03.2019
МККК направил 82 тонны корма для животных на временно оккупированную территорию Донбасса

МККК направил 82 тонны корма для животных на временно оккупированную территорию Донбасса

07:20 30.03.2019
Боевики НВФ 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения – штаб ООС

Боевики НВФ 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения – штаб ООС

18:14 29.03.2019
Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

11:36 29.03.2019
Минобороны и ВСУ оценивают и испытывают новые образцы "пиксельной" армейской формы из "Gore Tex" и "Windstopper"

Минобороны и ВСУ оценивают и испытывают новые образцы "пиксельной" армейской формы из "Gore Tex" и "Windstopper"

09:35 29.03.2019
Украинские подразделения имеют всё необходимое для выполнения задач на Донбассе

Украинские подразделения имеют всё необходимое для выполнения задач на Донбассе

07:17 29.03.2019
За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

22:19 28.03.2019
Пропуска для пересечения линии разграничения станут выдавать без срока действия

Пропуска для пересечения линии разграничения станут выдавать без срока действия

18:14 28.03.2019
Боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

Боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

09:53 28.03.2019
Операторы БПЛА частей и подразделений ООС на Донбассе постоянно проводят учебно-тренировочные полеты для повышения профессиональной выучки

Операторы БПЛА частей и подразделений ООС на Донбассе постоянно проводят учебно-тренировочные полеты для повышения профессиональной выучки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация на границе с РФ сложная, угроза открытой агрессии остается, но ВСУ готовы защитить Украину

В Хмельницкой области заместитель руководителя военкомата задержан при получении взятки

Украина в ночь на 31 марта переходит на "летнее время"

У каждого избирательного участка в день выборов президента будут дежурить два сотрудника полиции и один спасатель

Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

ПОСЛЕДНЕЕ

В полицию поступило 160 сообщений о нарушениях закона о выборах в Харьковской области, открыто 19 дел

В Киеве прошла молитва за сохранение единства Украины

Теплая и сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

СММ ОБСЕ продолжит выполнять свой мандат и содействовать укреплению мира в Украине - Апакан

В Хмельницкой области заместитель руководителя военкомата задержан при получении взятки

Почти 4 тысячи правоохранителей охраняют избиркомы на Харьковщине

Украина в ночь на 31 марта переходит на "летнее время"

Судья из Одессы разоблачен на взятке - НАБУ

Формат переговоров остался неизменным, они ведутся между Арменией и Азербайджаном – Алиев

Один человек пострадал при ликвидации пожара на территории предприятия по изготовлению армейского обмундирования в Ворзеле – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА