ВСУ держат оборону на линии столкновения на Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак констатирует усложнение ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе накануне выборов президента 31 марта.

"Никаких сомнений нет в том, что оккупационные войска, террористические группировки Российской Федерации сделают все для того, чтобы помешать нам провести честные и прозрачные выборы. Мы ждали, что накануне проведения выборов ситуация будет усложнена. Мы к этому готовились и готовы. К сожалению, я подтверждаю то, что вчера ситуация на лини столкновения обострилась, количество обстрелов увеличилось. К сожалению, у нас есть и потери", - сказал он в интервью телеканалу "Прямой" в субботу.

При этом С.Полторак отметил, что Вооруженные силы Украины сделали все возможное для того, чтобы дать возможность в Украине провести честные выборы.

"На линии столкновения мы держим оборону, мы даем возможность всем людям прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Для личного состава, который находится в зоне ООС, мы создали все необходимые условия для того, чтобы у них была возможность проголосовать", - заключил он.