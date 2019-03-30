Почти 4 тысячи правоохранителей охраняют избиркомы на Харьковщине

В Харьковской области полиция взяла под охрану все избирательные участки, а также обеспечивает охрану окружных избирательных комиссий.

"На территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальных избирательных участков. Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках привлечено порядка 3879 сотрудников полиции и курсантов Харьковского национального университета внутренних дел", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На каждом избирательном участке будет также нести службу работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для обнаружения взрывоопасных предметов создано 9 совместных групп взрывотехников.

Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.

В полиции напоминают, что суббота, 30 марта, - "день тишины", в который политическая агитация запрещена. Нарушителям грозит штраф в сумме от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан - для должностных лиц и от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - для всех остальных .

Обо всех нарушениях полиция просит сообщать на линию 102.