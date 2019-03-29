События

14:51 29.03.2019

Полиция возьмет под охрану все избирательные участки в Украине до конца суток

1 мин читать
Полиция возьмет под охрану все избирательные участки в Украине до конца суток

Национальная полиция Украины до конца суток пятницы, 29 марта, возьмет под охрану все избирательные участки, заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

"Сегодня мы возьмем уже все избирательные участки под охрану, и будут завезены бюллетени", - сказал А.Фацевич во время ведомственного видеоселекторного совещания, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Он также сообщил, что по состоянию на утро пятницы полиция приступила к охране почти 9 тыс. избирательных участков, на которые уже доставлены бюллетени, добавив, что это 29% от общего количества участков в стране.

По информации А.Фацевича, на этих участках работают уже более 10 тыс. правоохранителей.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019г.

Теги: #избирательные_участки #фацевич #украина #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:36 29.03.2019
"Северный поток-2" не заработает с 1 января 2020 года

"Северный поток-2" не заработает с 1 января 2020 года

15:34 29.03.2019
У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

15:33 29.03.2019
У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

15:30 29.03.2019
Глава штаба Порошенко: Эта избирательная кампания – точка невозврата Украины на орбиту России

Глава штаба Порошенко: Эта избирательная кампания – точка невозврата Украины на орбиту России

15:29 29.03.2019
Минздрав объявил конкурс на должность гендиректора ГП "Медицинские закупки Украины"

Минздрав объявил конкурс на должность гендиректора ГП "Медицинские закупки Украины"

15:11 29.03.2019
Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

15:07 29.03.2019
Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

15:03 29.03.2019
Директор ГБР Труба указал в е-декларации за 2018 год 1,4 млн грн доходов

Директор ГБР Труба указал в е-декларации за 2018 год 1,4 млн грн доходов

14:57 29.03.2019
Приобретенный "Метинвестом" "Юнистил" намерен в 2019г нарастить производство вдвое - гендиректор

Приобретенный "Метинвестом" "Юнистил" намерен в 2019г нарастить производство вдвое - гендиректор

14:56 29.03.2019
Саммит Украина-ЕС пройдет 8 июля в Украине

Саммит Украина-ЕС пройдет 8 июля в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ прекратила деятельность курируемых из РФ экстремистов, которые должны были создать военные формирования "УНА" и "УПА" для дестабилизации ситуации в Украине

Суд открыл производство в деле по иску УПЦ (МП) к Минкульту Украины из-за необходимости внесения изменений в устав в части переименования

Журналисты "Схем" обвинили И.Кононенко и братьев Суркисов в причастности к выводу средств из государственных облэнерго

САП сообщила о закрытии 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Труханову, Продану и 15 нардепам

Друзья Гандзюк провели акцию у Херсонской обладминистрации

ПОСЛЕДНЕЕ

Дело Савченко-Рубана направлено в Верховный суд

В Киеве с рельс сошли 7 грузовых вагонов

В Украину в выходные придет потепление

Один из подозреваемых в деле по взрывам в Кропивницком пытался покинуть Украину

Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

Генпрокуратура не возбуждала дело против прокурора Кулика, об его аресте речь не идет

Из-за прибытия тысяч иностранных журналистов и наблюдателей за выборами президента возможны очереди в аэропортах Киева

В полицию поступило 153 сообщений о нарушениях избирательного законодательства в Харьковской области, возбуждено 18 дел

СБУ прекратила деятельность курируемых из РФ экстремистов, которые должны были создать военные формирования "УНА" и "УПА" для дестабилизации ситуации в Украине

Суд открыл производство в деле по иску УПЦ (МП) к Минкульту Украины из-за необходимости внесения изменений в устав в части переименования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА