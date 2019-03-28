Британский парламент проголосует по юридически обязывающей части сделки по Brexit

Депутаты британской палаты общин проголосуют в пятницу по юридически обязывающей части сделки по Brexit, заключенной Лондоном с Брюсселем.

В целом, в соглашение по Brexit, которое должны одобрить британские депутаты, входят две части: 26-страничная декларация о будущих отношениях Великобритании и ЕС вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Однако на данном этапе на голосование будет вынесен юридически обязывающий документ о выходе Великобритании из ЕС, но не политическая декларация.

Британское правительство оказалось в трудном положении после того, как Брюссель потребовал одобрить соглашение о выходе из ЕС до 29 марта включительно, а спикер палаты общин Джон Беркоу отказался в третий раз принимать на голосование сделку по Brexit в существующей форме.

В итоге в четверг британское правительство представило инициативу, согласно которой на голосование в парламент пойдет только соглашение о выходе из ЕС. Таким образом, правительство удовлетворило и требование Дж.Беркоу о существенных изменениях в выносимый на голосование документ, и решение ЕС, в котором говорилось, что сроки Brexit могут быть продлены до 22 мая в случае одобрения в парламенте соглашения о выходе из ЕС (упоминания политической декларации в решении ЕС нет).

В результате Дж.Беркоу в четверг заявил, что новое предложение правительства соответствует его требованиям и может быть вынесено на голосование.

"Предыдущая инициатива о голосовании охватывала как соглашение о выходе (юридически обязывающее - ИФ), так и политическую декларацию. Нынешняя инициатива затрагивает первое, но не второе", - пояснил он, выступая в парламенте.

Политическая декларация является не носящим юридически обязательный характер документом, в котором обозначены планы отношений ЕС и Великобритании после Brexit.

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в свою очередь, является юридически обязывающим документом, в котором обозначены условия выхода Великобритании из ЕС. В том числе туда внесено положение о "страховочном плане" по ирландской границе, которое вызвало значительное недовольство среди британских депутатов.

"Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Значительное число британских депутатов считает, что такая мера негативно скажется на Великобритании, привязав ее к таможенным нормативам ЕС.

Пятница - последний день, когда британский парламент может проголосовать по Brexit, получив от ЕС техническое продление сроков выхода из ЕС до 22 мая. Если депутаты сделку не поддержат, то дата Brexit сдвигается на 12 апреля: до этой даты правительство должно будет представить ЕС свои дальнейшие шаги по Brexit.

"Единственный путь обеспечить выход в соответствии с графиком - 22 мая - это одобрить соглашение о выходе до 23.00 29 марта, то есть завтра", - заявила Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом.

А.Лидсом, курирующая при правительстве Великобритания, связи с парламентом, после решения Дж.Беркоу призвала всех членов палаты общин поддержать соглашение о выходе из ЕС.

В среду СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала членам Консервативной партии, что она уйдет со своего поста, в случае, если они поддержат ее сделку с Брюсселем. После этого некоторые из депутатов-консерваторов согласились поддержать сделку, сообщали СМИ.

На прошлом голосовании, прошедшем в мае, против сделки Т.Мэй проголосовали 75 из 314 депутатов, входящих в Консервативную партию.

Лейбористы уже заявили, что разделять соглашение о выходе из ЕС и политическую декларацию нельзя, и они не будут поддерживать соглашение на голосовании.

"То, что делает правительство, не соответствует национальным интересам, и поэтому мы не поддержим его завтра", - написал в Twitter теневой министр по Brexit лейборист Кир Стармер.

Лейбористы и раньше официально отказывались поддерживать сделку Т.Мэй, однако на последнем голосовании по Brexit за ее инициативу все же выступили три члена партии из 245, состоящих в парламенте.

Соглашение не поддержит и Демократическая юнионистская партия, на помощь которой во время всех голосований надеялась Т.Мэй, полагают британские журналисты. В палату общин входят 10 депутатов от этой партии.

В британскую палату общин входят 650 депутатов, в последнем голосовании по Brexit принимали участие 634 из них. Чтобы провести сделку через парламент, Т.Мэй необходимо заручиться поддержкой как минимум 318 депутатов.

Даже если британский парламент одобрит соглашение о выходе Великобритании из ЕС, правительство, согласно действующему законодательству, не сможет ратифицировать его. Для ратификации сделки требуется, чтобы парламент одобрил обе ее части.

Таким образом, отмечают британские СМИ, правительству либо придется провести дополнительное голосование по политической декларации, либо изменить законодательство, чтобы ратифицировать декларацию не было необходимости.

Два предыдущих голосования по Brexit в британском парламенте провалились. Январское голосование стало самым большим поражением в истории для британского правительства: тогда сделку поддержали 202 члена палаты общин, 432 депутата ее отвергли. Второе голосование по Brexit прошло 12 марта, тогда за сделку проголосовали 242 депутата, против - 391.