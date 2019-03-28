События

19:53 28.03.2019

Друзья Гандзюк провели акцию у Херсонской обладминистрации

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Друзья Гандзюк провели акцию у Херсонской обладминистрации

Сторонники общественной активистки Екатерины Гандзюк провели у Херсонской облгосадминистрации акцию с требованием расследовать возможную причастность к ее убийству руководства области.

"Сегодня мы нанесли визиты заказчикам убийства Кати Гандзюк. Побывали дома у Евгения Рищука (замглавы Херсонской ОГА Е.Рищук – ИФ) и Владислава Мангера (отстраненный от должности председатель Херсонского облсовета В.Мангер – ИФ), а также ожидали встретиться с Андреем Гордеевым (глава Херсонской ОГА А.Гордеев – ИФ) на его рабочем месте", - говорится в сообщении на странице сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Фейсбуке.

Адвокат Маси Найем сообщил, что к зданию Херсонской ОГА в четверг пришли друзья Е.Гандзюк и ее отец.

"Чувствуя свою вину, ни А.Гордеев, ни Е.Рищук не вышли на встречу. Полиция, так же чувствуя свою вину, стояли подальше, наблюдали. Горожане, которые проходили мимо, поддерживали требования хотя бы уволить вышеуказанных лиц с должностей", - написал М.Найем в Фейсбуке.

По информации интернет-издания "Украинская правда", у здания Херсонской ОГА и облсовета активисты запустили салюты и разлили кровь, требуя "расследовать причастность к убийству активистки Екатерины Гандзюк руководителя Херсонщины Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука". Кроме того, активисты требовали ареста В.Мангера.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Е.Гандзюк скончалась.

28 января 2019 года отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" В.Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" А.Гордеев и его заместитель Е.Рищук.

31 января В.Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Е.Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Е.Гандзюк безосновательными и голословными. 1 февраля президиум политсовета партии "ВО "Батькивщина" удовлетворил заявление В.Мангера о приостановлении членства в партии на время расследования. 9 февраля Бюро Херсонской областной организации исключило В.Мангера из состава членов ВО "Батькивщина".

В.Мангеру объявили о подозрении в организации убийства Е.Гандзюк.

15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

 

Теги: #акция #ога #херсон #гандзюк
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