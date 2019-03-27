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18:35 27.03.2019

Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала среды

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Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала среды

С начала суток среды, 27 марта, боевики семь раз нарушил режим прекращения огня, шесть раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. Подразделения обороняющихся адекватным ответом заставили противника прекратить обстрел. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 среды, обнародованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики провели четыре обстрела позиций Объединенных сил: из минометов калибров 120 и 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Опытное; дважды - из гранатометов различных систем - вблизи с.Гнутово; со станковых противотанковых гранатометов - в районе н.п. Чермалык.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды обстрелял украинских военных: из минометов 120-го и 82-го калибров, АГС и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Луганское; из минометов калибра 120 мм - вблизи с.Новоалександровка; из минометов калибра 82 мм - у с.Крымское.

Теги: #оос #боевики #россия #украина
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