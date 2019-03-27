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17:45 27.03.2019

СБУ подтверждает выдворение из Украины российской пропагандистки Бондарь

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СБУ подтверждает выдворение из Украины российской пропагандистки Бондарь

По материалам СБ Украины Государственная миграционная служба приняла решение о принудительном выдворении с территории страны российской журналистки Маргариты Бондарь.

"В течение 2018г она по заказу российского пропагандистского издания "Украина.ру", входящего в холдинг "рупора Кремля" Дмитрия Киселева систематически распространяла в сети Интернет тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине. В частности она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и якобы бездействии украинской правоохранительной системы", - сообщает пресс-центр СБ Украины в среду.

В спецслужбе отмечают, что согласно экспертному заключению специалистов Министерства культуры Украины содержание указанных публикаций способствует инспирации межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической обстановки.

"За нарушение миграционного законодательства Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении в срок до 31 марта этого года Маргариты Бондарь с территории Украины с запретом въезда на три года", - подытожили в СБУ.

Теги: #пропаганда #сбу #украина #бондарь #россия
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