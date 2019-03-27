Около 10 человек задержаны в ходе обысков у крымских татар в оккупированном Симферополе

Российские силовики в г.Симферополе (оккупированный полуостров Крым) в ходе обысков в домах крымских татар задержали около 10 человек, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По предварительной информации так называемыми правоохранительными органами в Симферополе уже задержаны 10 человек. Обыски продолжаются, и количество задержанных может увеличиться. Продолжаем следить за ситуацией", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Ранее в этот день заместитель председателя меджлиса крымских татар Ильми Умеров сообщил, что утром в среду, 27 марта, в оккупированном Симферополе российские силовики проводят массовые обыски в домах как минимум 25-ти крымскотатарских семей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Л.Денисова сообщила, что следственные действия проходят, в частности, у Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Эрфана Османова, Азиза Бекирова, Акима Бекирова, Абдульазиза Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Яшара Муединова, Сеитвели Сейтабдиева, Эдема Яячикова.