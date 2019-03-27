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02:37 27.03.2019

Генпрокурор США намерен через несколько недель передать доклад Мюллера в конгресс

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Генпрокурор США намерен через несколько недель передать доклад Мюллера в конгресс

Генпрокурор США Уильям Барр планирует через несколько недель передать в конгресс доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о не подтвердившихся данных о сговоре между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа, передает Fox News.

По информации телеканала, У.Барр сообщил во вторник главе сенатского комитета по юридическим делам Линдси Грэму, что передаст доклад "через несколько недель, а не через несколько месяцев".

Кроме того, У.Барр заверил, что не обещал предоставить Белому дому копию доклада до ее публикации.

Как сообщалось, в воскресенье У.Барр, изучив доклад Р.Мюллера, направил в конгресс письмо, в котором говорилось, что спецпрокурор не увидел признаков сговора команды Д.Трампа с РФ.

Теги: #сша #конгресс #доклад
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