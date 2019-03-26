Гуайдо называет присутствие военных РФ в Венесуэле нарушением конституции

Присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию этой страны, заявил во вторник провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

По сообщению латиноамериканских СМИ, выступая в Национальной ассамблее Венесуэлы, Х.Гуайдо, говоря о военных РФ, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".

"Они привозят к нам иностранных военных. Раньше они говорили, что гумпомощь (планы Х.Гуайдо ввезти гумпомощь США в Венесуэлу - ИФ) - это предлог для того, чтобы ввести иностранных военнослужащих. А теперь - они уже сами привозят к нам иностранных военных", - сказал Х.Гуайдо.

Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии".

Х.Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, они, в то же время, не занимаются внутренними проблемами страны.

"Режим предпочитает приводить российских военных, а не открывать электростанции", - сказал он, намекая на произошедший на этой неделе очередной "блэкаут" в Венесуэле.

Ранее во вторник в МИД РФ заявили, что специалисты из России находятся в Венесуэле в соответствии с двусторонним соглашением по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), это не требует одобрения Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее в Организации американских государств (ОАГ) раскритиковали присутствие на венесуэльской территории российских военных.

"Недопустимо, чтобы власти иностранного государства имели программы по сотрудничеству в военной сфере с узурпирующим власть режимом", - отмечается в коммюнике этой организации.

В ОАГ считают, что подобное военное присутствие в Венесуэле неконституционно, потому что не было одобрено Национальной ассамблеей Венесуэлы, которую возглавляет Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом.

В частности, в организации критикуют и недавнее прибытие группы российских военных в аэропорт Каракаса.

В ОАГ, базирующейся в Вашингтоне, не признают Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы и поддерживают провозгласившего себя временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо.