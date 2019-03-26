События

21:08 26.03.2019

Гуайдо называет присутствие военных РФ в Венесуэле нарушением конституции

2 мин читать
Гуайдо называет присутствие военных РФ в Венесуэле нарушением конституции

Присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию этой страны, заявил во вторник провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

По сообщению латиноамериканских СМИ, выступая в Национальной ассамблее Венесуэлы, Х.Гуайдо, говоря о военных РФ, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".

"Они привозят к нам иностранных военных. Раньше они говорили, что гумпомощь (планы Х.Гуайдо ввезти гумпомощь США в Венесуэлу - ИФ) - это предлог для того, чтобы ввести иностранных военнослужащих. А теперь - они уже сами привозят к нам иностранных военных", - сказал Х.Гуайдо.

Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии".

Х.Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, они, в то же время, не занимаются внутренними проблемами страны.

"Режим предпочитает приводить российских военных, а не открывать электростанции", - сказал он, намекая на произошедший на этой неделе очередной "блэкаут" в Венесуэле.

Ранее во вторник в МИД РФ заявили, что специалисты из России находятся в Венесуэле в соответствии с двусторонним соглашением по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), это не требует одобрения Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее в Организации американских государств (ОАГ) раскритиковали присутствие на венесуэльской территории российских военных.

"Недопустимо, чтобы власти иностранного государства имели программы по сотрудничеству в военной сфере с узурпирующим власть режимом", - отмечается в коммюнике этой организации.

В ОАГ считают, что подобное военное присутствие в Венесуэле неконституционно, потому что не было одобрено Национальной ассамблеей Венесуэлы, которую возглавляет Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом.

В частности, в организации критикуют и недавнее прибытие группы российских военных в аэропорт Каракаса.

В ОАГ, базирующейся в Вашингтоне, не признают Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы и поддерживают провозгласившего себя временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо.

Теги: #венесуэла
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:34 26.03.2019
Причиной нового "блэкаута" в Венесуэле стала кибератака

Причиной нового "блэкаута" в Венесуэле стала кибератака

21:25 25.03.2019
В Венесуэле произошло новое отключение электричества

В Венесуэле произошло новое отключение электричества

01:23 25.03.2019
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских самолетов с почти 100 военных без опознавательных знаков

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских самолетов с почти 100 военных без опознавательных знаков

13:28 21.03.2019
В Венесуэле задержан соратник Гуайдо

В Венесуэле задержан соратник Гуайдо

21:08 19.03.2019
Трамп не исключил введения более серьезных санкций против Венесуэлы

Трамп не исключил введения более серьезных санкций против Венесуэлы

05:26 18.03.2019
Колумбия продолжит оказывать поддержку почти тысяче дезертиров из Венесуэлы

Колумбия продолжит оказывать поддержку почти тысяче дезертиров из Венесуэлы

19:22 15.03.2019
American Airlines на время прекращает полеты в Венесуэлу

American Airlines на время прекращает полеты в Венесуэлу

23:20 14.03.2019
США отозвали 340 виз у представителей Венесуэлы – госдеп

США отозвали 340 виз у представителей Венесуэлы – госдеп

09:29 14.03.2019
Санкции против поддерживающих Мадуро стран допустимы - глава Минэнерго США о возможных новых санкциях против Роснефти

Санкции против поддерживающих Мадуро стран допустимы - глава Минэнерго США о возможных новых санкциях против Роснефти

09:22 14.03.2019
Власти Венесуэлы объявили о полном восстановлении электроснабжения

Власти Венесуэлы объявили о полном восстановлении электроснабжения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дело Вышинского назначено к рассмотрению по существу на 4 апреля

СБУ задержала в Харькове уроженцев Донбасса, организовавших незаконные поставки сжиженного газа из РФ боевикам "ДНР"

Суд продлил арест Вышинского до 24 мая

Боевики с полуночи осуществили 5 прицельных обстрелов позиций ООС, ранен украинский военный - Минобороны

ПФ завершил выплату пенсионерам субсидий наличными за февраль - Кистион

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК разрешила участковым избиркомам на судах самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на выборах президента Украины

Европарламент предложил создать европейскую финансовую полицию и разведку

Европарламент одобрил директиву о защите авторского права

Апелляционный суд Запорожской области на несколько часов прервал работу из-за лжеминера

Осужденная за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцева сменила адвоката и подала апелляцию

Житель Харьковщины хранил дома незаконный арсенал боеприпасов и оружия – прокуратура

Боец ВСУ ранен на Донбассе во вторник вследствие 14 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Дело Вышинского назначено к рассмотрению по существу на 4 апреля

Nord Stream 2 рассчитывает завершить проект к концу 2019г в соответствии с планом

Суд отклонил иск относительно отсутствия компетенции президента обращаться к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА