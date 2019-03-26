Дело Вышинского назначено к рассмотрению по существу на 4 апреля
Коллегия судей Подольского районного суда Киева назначила к рассмотрению по существу уголовное производство по обвинению руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на 4 апреля.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение суд принял во вторник по итогам предварительного заседания.
"Назначить судебное рассмотрение по уголовному производству... коллегией судей Подольского районного суда в открытом режиме", - говорится в определении суда.
Первое заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 14.30 4 апреля