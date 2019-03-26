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18:26 26.03.2019

Дело Вышинского назначено к рассмотрению по существу на 4 апреля

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Дело Вышинского назначено к рассмотрению по существу на 4 апреля

Коллегия судей Подольского районного суда Киева назначила к рассмотрению по существу уголовное производство по обвинению руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на 4 апреля.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение суд принял во вторник по итогам предварительного заседания.

"Назначить судебное рассмотрение по уголовному производству... коллегией судей Подольского районного суда в открытом режиме", - говорится в определении суда.

Первое заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 14.30 4 апреля

Теги: #киев #вышинский #украина #суд
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