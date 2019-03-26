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14:49 26.03.2019

Вышинский доставлен в суд Киева, где началось подготовительное заседание по его делу

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Вышинский доставлен в суд Киева, где началось подготовительное заседание по его делу

Подольский райсуд Киева начал подготовительное заседание по обвинению руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", К.Вышинский доставлен в зал заседания.

Как сообщалось, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

6 марта 2019 года прокуратура АР Крым направила в Подольский суд Киева обвинительный акт в отношении К.Вышинского для рассмотрения по существу.

14 марта К.Вышинский был этапирован в Киев из Херсона.

Теги: #киев #вышинский #украина #суд
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