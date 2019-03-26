Суд продлил арест Вышинского до 24 мая

Подольский рай суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение коллегия суда приняла, рассмотрев ходатайства стороны обвинения. При этом судьи отказали защите в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурорам.

"Ходатайство защиты... о возвращении обвинительного акта... отклонить... избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 24.05", - говорится в постановлении суда.

В связи с вынесением такого постановления защита заявила об отводе коллегии судей, мотивируя свое ходатайство предвзятостью судей. В частности, ходатайство о продлении меры пресечения не обсуждалось участниками процесса.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса о заявленном защитой отводе коллегии судей