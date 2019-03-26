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16:13 26.03.2019

Суд в Киеве отменил пункты порядка о монетизации льгот на проезд в части ограничения льготного проезда 30-ю поездками в месяц

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Суд в Киеве отменил пункты порядка о монетизации льгот на проезд в части ограничения льготного проезда 30-ю поездками в месяц

Окружной административный суд Киева признал противоправными и недействительными пункты порядка о монетизации льгот на проезд в части ограничения льготного проезда 30-ю поездками в месяц, утвержденного постановлением Кабмина 14 марта 2018 года.

Согласно сообщению на сайте судебной власти Украины, истец ссылался на ограничение его прав на льготный проезд в транспорте именно 30-ю поездками в месяц по средней стоимости одной поездки в размере средней по области.

Первой и второй частями п. 4 порядка предоставления льгот в наличной форме на оплату проезда всеми видами транспорта общего пользования устанавливалось, что размер ежемесячной наличной выплаты утверждается облгосадминистрациями и определяется путем умножения средней стоимости проезда в области (Киеве) на 30 поездок.

При этом средняя стоимость проезда по состоянию на 1 января календарного года определялась как средняя стоимость одной поездки, установленная органами местного самоуправления.

Ранее директор департамента социальной политики Киевгоргосадминистрации Юрий Крикунов сообщил, что городская власть не принимала решение о предоставлении льгот по оплате проезда в наличной форме, поэтому в столице сейчас действует механизм безналичной компенсации без ограничения количества поездок льготников.

Теги: #киев #проезд #украина #кабмин #суд #льготы
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