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11:57 26.03.2019

Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

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Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с представителями Миссии по наблюдению за выборами Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с избирательным процессом.

Как сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры, в частности, обсуждали правовую базу относительно правонарушений в сфере избирательных прав, а также их расследование и привлечение к ответственности лиц, причастных к таким нарушениям.

"Генеральный прокурор Украины проинформировал представителей Миссии о работе, которая ведется органами прокуратуры Украины по привлечению к ответственности виновных лиц, а также о наиболее распространенных видах нарушений избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

По результатам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере защиты избирательных прав и обсудили пути возможного сотрудничества.

Теги: #луценко #обсе #украина #выборы
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