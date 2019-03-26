Посольство США призвало РФ немедленно отпустить пленных украинских моряков и вернуть суда

Посольство США в Украине призывает Россию отпустить захваченных четыре месяца назад украинских моряков и вернуть корабли.

"Ровно 4 месяца назад украинские моряки защищали суверенитет Украины и право на свободу судоходства. Свобода, суверенитет и достоинство - основные принципы, которые вдохновляли революцию достоинства, и они так же важны на море, как и на суше", - говорится в заявлении на странице посольства в соцсети Facebook.

В посольстве в очередной раз осудили захват моряков и других украинцев.

"Мы призываем Россию немедленно вернуть Украине задержанных членов экипажа и судна, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили в посольстве.