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00:20 26.03.2019

Посольство США призвало РФ немедленно отпустить пленных украинских моряков и вернуть суда

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Посольство США призвало РФ немедленно отпустить пленных украинских моряков и вернуть суда

Посольство США в Украине призывает Россию отпустить захваченных четыре месяца назад украинских моряков и вернуть корабли.

"Ровно 4 месяца назад украинские моряки защищали суверенитет Украины и право на свободу судоходства. Свобода, суверенитет и достоинство - основные принципы, которые вдохновляли революцию достоинства, и они так же важны на море, как и на суше", - говорится в заявлении на странице посольства в соцсети Facebook.

В посольстве в очередной раз осудили захват моряков и других украинцев.

"Мы призываем Россию немедленно вернуть Украине задержанных членов экипажа и судна, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили в посольстве.

Теги: #рф #украина #призыв #моряки #сша
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