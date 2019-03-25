Власти Киева, полиция и "Муниципальная стража" будут взаимодействовать для противодействия преступности в столице

Власти Киева, полиция и общественное формирование "Муниципальная стража" подписали меморандум о взаимодействии в обеспечении правопорядка и муниципальной безопасности, согласно которому стороны будут согласовывать мероприятия, направленные на профилактику и противодействие преступности в столице.

Как сообщает пресс-служба городского головы Киева Виталия Кличко, документ подписан между Киевской горгосадминистрацией, постоянной комиссией Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции, Главным управлением Национальной полиции в Киеве, Управлением патрульной полиции в Киеве и Киевским городским общественным формированием по охране общественного порядка и государственной границы "Муниципальная стража".

"Мы объединяем усилия для эффективного сотрудничества в обеспечении законности, прав и свобод киевлян, противодействия преступности и поддержания правопорядка в столице. Мы делаем еще один шаг к реализации местной политики муниципальной безопасности", - сказал мэр.

Согласно меморандуму, стороны будут согласовывать мероприятия, направленные на профилактику и противодействие преступности на территории Киева, срок действия документа - три года.

"Формирование полностью координирует свою деятельность и работает совместно с Национальной полицией в Киеве. К тому же, все члены общественного формирования проходят специальное обучение в органах полиции. Мы надеемся, теперь сотрудничество "Муниципальной стражи" с полицией будет более скоординированным и эффективным", - подчеркнул В.Кличко.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко отметил, что сотрудничество полиции с общественными формированиями хорошо налажено и имеет положительные результаты взаимодействия при обеспечении правопорядка во время мероприятий в столице, в частности, на финале Лиги чемпионов УЕФА.

"В качестве положительного примера приведу и усиленное патрулирование на железнодорожном вокзале. Полиция будет продолжать координировать работу "Муниципальной стражи", представители которой прошли курс учений, проводимых полицейскими. Кроме того, большинство из членов формирования являются участниками проведения антитеррористической операции", - цитирует А.Крищенко отдел коммуникации полиции Киева.

В настоящее время личный состав "Муниципальной стражи" – более 400 человек, большинство членов формирования – ветераны АТО. "Муниципальная стража" обеспечивает общественный порядок и безопасность в Киеве путем совместного с полицией патрулирования.

В 2018 году формирование включено в состав соисполнителей городской целевой программы "Безопасная столица".