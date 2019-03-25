Марчук: ОРЛО называют причиной отказа открыть КПВВ "Золотое" так и не разминированную за 3 года территорию с их стороны

Причиной отказа со стороны боевиков открыть со стороны оккупированной территории Луганской области КПВВ "Золотое" называется заминированная с контролируемой ими стороны близлежащая территория.

"Заявляют: не готовы (открыть КПВВ – ИФ), потому что не разминирована та сторона. За три года вы не смогли разминировать?", - сказал Е.Марчук в понедельник утром.

При этом он выразил убеждение, что при желании подразделение российских инженерных войск вполне могло бы разминировать эту территорию за пару дней.

Е.Марчук добавил, что через день – 27 марта, - на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске Украина поставит перед российской стороной вопрос открытия этого КПВВ.

"Украина поставит вопрос перед российской стороной: поясните миру, почему вы не соглашаетесь на то, чтобы открыть "Золотое"?", - сказал представитель Украины в ТКГ.

Также Е.Марчук выразил недоумение поведением по данному вопросу представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"В таких случаях, как я понимаю, СММ ОБСЕ могла бы проявлять активность", - выразил убеждение он.

Как сообщалось, в Госпогранслужбе Украины накануне сообщали, что в воскресенье командующий Объединенных сил Сергей Наев и представители местных органов государственной власти в одностороннем порядке открыли КПВВ "Золотое" в Луганской области.

"По состоянию на 14.30 пограничники пропустили в "серую зону" и в обратном порядке 56 граждан и 142 транспортных средства. Лиц, прибывших со временно оккупированной территории Луганщины, или тех, которые намеревались туда проследовать пограничники не зафиксировали", - сообщала пресс-служба ведомства.

В информации отмечалось, что наряду с открытием украинской стороной КПВВ, оккупационная власть временной оккупированных территорий Украины отказалась открыть контрольный пункт въезда-выезда напротив него, "демонстрируя пренебрежение принципами морали и нормами международного права".