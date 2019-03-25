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09:48 25.03.2019

В Сирии в тяжелых условиях находятся 75 украинцев, в том числе женщины с детьми – Чубаров

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В Сирии в тяжелых условиях находятся 75 украинцев, в том числе женщины с детьми – Чубаров

Меджлису крымскотатарского народа ныне известно о 75 граждан Украины, находящихся в тяжелых условиях на территориях Сирии с разрушенной инфраструктурой и обращающихся за помощью о возвращении их в Украину, сообщает народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"), председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В последнее время в адрес Меджлиса крымскотатарского народа и в мой адрес, как народного депутата Украины, стали поступать обращения женщин - граждан Украины разных национальностей, которые в силу разных жизненных обстоятельств оказались вместе с малолетними детьми на территории Сирии, с просьбами помочь им вернуться в Украину. Сегодня в Меджлисе крымскотатарского народа известно о 75 людях (21 женщина, 54 малолетних детей), находящихся в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой", - написал Р.Чубаров на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что с целью оказания помощи гражданам Украины, которые оказались в затруднительном положении за пределами своей страны, Меджлис крымскотатарского народа взаимодействует с Министерством иностранных дел Украины.

"Поскольку на территории Сирийской Арабской Республики в настоящее время отсутствуют дипломатические учреждения Украины, просим лиц, обладающих конкретными сведениями о случаях пребывания в Сирии граждан Украины, которые ищут защиты у собственного государства и не имеют возможности связаться с нами, информировать по адресу: Chubarov.Refat@rada.gov.ua", - написал парламентарий.

Теги: #сирия #помощь #украинцы #чубаров
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