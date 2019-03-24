Генсек НАТО высоко оценил разгром коалицией последнего оплота ИГ в Сирии

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал в субботу победу над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.

"Освобождение последней территории, удерживаемой ИГ, является замечательным достижением глобальной коалиции", - написал Й.Столтенберг в своем "Твиттере".

"НАТО остается приверженной нашей общей борьбе с терроризмом", - добавил он.

Сирийские демократические силы объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой террористической группировкой "Исламское государство" в населенном пункте Багуз.