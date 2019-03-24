Одесские полицейские разоблачили шутника, сообщившего о якобы минировании международного автовокзала

В Одессе правоохранителями задержан и взят под стражу злоумышленник, который сообщил о якобы минировании международного автовокзала, сообщили в Приморском отделе полиции Одессы.

"Из здания автовокзала и прилегающей к нему территории были эвакуированы около 70 пассажиров и персонал вокзала, автотранспорт был отведен на безопасное расстояние. Во время проверки территории взрывных устройств обнаружено не было, учреждение возобновило свою работу", - говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Анонимное сообщение о минировании поступило в полицию 22 марта.

В совершении указанного уголовного преступления был разоблачен и задержан ранее судимый 45-летний житель Овидиопольского района Одесской области.

"Мужчина объяснил свой поступок тем, что находясь под воздействием алкоголя у него возникло желание пошутить", - акцентировали в полиции.