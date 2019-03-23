У берегов Норвегии эвакуируют 1,3 тыс человек с потерявшего ход круизного лайнера

Спасатели проводят в субботу у берегов Норвегии эвакуацию 1,3 тыс. пассажиров и членов экипажа с круизного лайнера Viking Sky, сообщает Sky News.

Инцидент произошел у западного побережья страны. У судна отказали двигатели. Людей эвакуируют на вертолетах.

Погодные условия в районе проведения операции - сложные. Поначалу волны относили потерявший ход лайнер в сторону берега. Затем удалось запустить один из двигателей, и ситуация нормализовалась.