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21:42 23.03.2019

У берегов Норвегии эвакуируют 1,3 тыс человек с потерявшего ход круизного лайнера

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У берегов Норвегии эвакуируют 1,3 тыс человек с потерявшего ход круизного лайнера

Спасатели проводят в субботу у берегов Норвегии эвакуацию 1,3 тыс. пассажиров и членов экипажа с круизного лайнера Viking Sky, сообщает Sky News.

Инцидент произошел у западного побережья страны. У судна отказали двигатели. Людей эвакуируют на вертолетах.

Погодные условия в районе проведения операции - сложные. Поначалу волны относили потерявший ход лайнер в сторону берега. Затем удалось запустить один из двигателей, и ситуация нормализовалась.

Теги: #эвакуация #судно #норвегия
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