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16:14 23.03.2019

Сторона ОРЛО блокирует открытие КПВВ "Золотое", что ухудшит гуманитарную ситуацию в регионе – УС СЦКК

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Представители оккупированных районов Луганской области (ОРЛО) отказались предоставить гарантии безопасности, что делает невозможным открытие контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) "Золотое", сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации разведения сил и средств на линии разграничения (УС СЦКК).

"С целью улучшения гуманитарной ситуации в регионе украинской стороной спланировано проведение мероприятий, направленных на открытие и ввод в эксплуатацию КПВВ "Золотое". В связи с этим, украинская сторона подготовила все соответствующие документы и прошла необходимые процедуры по строительству, оборудованию и подготовке к открытию данного объекта, которое запланировано на 24 марта 2019 года", - сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра Операции объединенных сил в соцсети Фейсбук в субботу.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины накануне, 22 марта, предоставила гарантии соблюдения режима прекращения огня во время открытия и функционирования КПВВ в районе населенного пункта Золотое.

"По полученным сообщением от представителей СММ ОБСЕ, российская оккупационная администрация временно оккупированных территорий не смогла предоставить гарантии безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию по безопасности. Украинская сторона СЦКК заявляет, что российская оккупационная администрация временно оккупированных территорий намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ, что ухудшит гуманитарную ситуацию в регионе", - сказано в сообщении.

Вместе с тем украинская сторона СЦКК заявляет, что пограничники Лисичанского отряда из состава объединенных сил, готовы 24 марта начать пропуск граждан через линию разграничения в. КПВВ "Золотое".

"В частности, здесь установлено 8 модулей паспортного контроля, где оборудовано 16 рабочих мест по проверке паспортных документов. В том числе предусмотрено использование мобильного комплекса пограничного контроля на базе микроавтобуса с дополнительными рабочими местами для пограничных нарядов по проверке документов", - сообщила – УС СЦКК.

Накануне первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона намерена утром в воскресенье, 24 марта, открыть КПВВ "Золотое" в Луганской области.

В свою очередь, представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук напомнил, что открытие КПВВ "Золотое" было предусмотрено решением "Нормандской четверки" в Берлине в 2016 году.

По прогнозам Е.Марчука, количество граждан, которые будут проходить через все КПВВ в пасхальные и поминальные дни, возрастет до 50 тыс. ежедневно.

Киев. 23 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Представители оккупированных районов Луганской области (ОРЛО) отказались предоставить гарантии безопасности, что делает невозможным открытие контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) "Золотое", сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации разведения сил и средств на линии разграничения (УС СЦКК).

"С целью улучшения гуманитарной ситуации в регионе украинской стороной спланировано проведение мероприятий, направленных на открытие и ввод в эксплуатацию КПВВ "Золотое". В связи с этим, украинская сторона подготовила все соответствующие документы и прошла необходимые процедуры по строительству, оборудованию и подготовке к открытию данного объекта, которое запланировано на 24 марта 2019 года", - сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра Операции объединенных сил в соцсети Фейсбук в субботу.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины накануне, 22 марта, предоставила гарантии соблюдения режима прекращения огня во время открытия и функционирования КПВВ в районе населенного пункта Золотое.

"По полученным сообщением от представителей СММ ОБСЕ, российская оккупационная администрация временно оккупированных территорий не смогла предоставить гарантии безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию по безопасности. Украинская сторона СЦКК заявляет, что российская оккупационная администрация временно оккупированных территорий намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ, что ухудшит гуманитарную ситуацию в регионе", - сказано в сообщении.

Вместе с тем украинская сторона СЦКК заявляет, что пограничники Лисичанского отряда из состава объединенных сил, готовы 24 марта начать пропуск граждан через линию разграничения в. КПВВ "Золотое".

"В частности, здесь установлено 8 модулей паспортного контроля, где оборудовано 16 рабочих мест по проверке паспортных документов. В том числе предусмотрено использование мобильного комплекса пограничного контроля на базе микроавтобуса с дополнительными рабочими местами для пограничных нарядов по проверке документов", - сообщила – УС СЦКК.

Накануне первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона намерена утром в воскресенье, 24 марта, открыть КПВВ "Золотое" в Луганской области.

В свою очередь, представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук напомнил, что открытие КПВВ "Золотое" было предусмотрено решением "Нормандской четверки" в Берлине в 2016 году.

По прогнозам Е.Марчука, количество граждан, которые будут проходить через все КПВВ в пасхальные и поминальные дни, возрастет до 50 тыс. ежедневно.

Теги: #оос #кпвв #украина #сцкк #орло
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