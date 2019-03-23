Денисова подала в Раду ежегодный доклад о состоянии прав и свобод человека в Украине в 2018г, призвала Парубия внести его в календарный план

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в пятницу подала в Верховную Раду ежегодный доклад о состоянии прав и свобод человека в Украине в 2018году и призвала Парубия внести его в календарный план.

"Сегодня подала в Верховную Раду Украины ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2018 год", - написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, она отметила, что обратилась к председателю парламента Андрею Парубию с просьбой включить в календарный план десятой сессии ВР рассмотрение ее доклада на пленарном заседании.