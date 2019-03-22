События

16:38 22.03.2019

В РФ готовится провокация с задержанием украинских контрабандистов российской продукции военного назначения – нардеп Тымчук

2 мин читать
В РФ готовится провокация с задержанием украинских контрабандистов российской продукции военного назначения – нардеп Тымчук

 В Российской Федерации продолжается подготовка провокации, в рамках которой планируется показательное задержание граждан Украины за якобы попытку контрабанды российской продукции военного назначения, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По его словам, еще неделю назад группе ИС стало известно, что сотрудники управления ФСБ РФ по Курской области через агентуру в среде российских контрабандистов ищут исполнителей из числа украинских граждан, готовых организовать перемещение из РФ на территорию Украины партии комплектующих российского производства, необходимых для ремонта украинской военной техники. В виде мотивации предлагалось денежное вознаграждение и гарантии минимального наказания. Исполнителей должны были задержать сотрудники ФСБ РФ при пересечении российско-украинской границы.

"Сегодня группа ИС получила дополнительное подтверждение того, что в РФ тема поставок российских комплектующих в Украину глубоко прорабатывается и планируется быть реализованной в ближайшее время", - написал Д.Тымчук на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

"По информации группы ИС, военной прокуратуре РФ… поручается срочно организовать проверки в поднадзорных воинских частях и профильных ремонтных предприятиях... Особое внимание предлагается уделить постановке на учет и вторичному использованию запасных частей, образующихся в результате разбраковки, от поступающей в ремонт или утилизацию военной техники, прежде всего танков Т-80 и БТР-80. Также поручается проверить факты реализации запасных частей в Украину напрямую или через третьи страны под видом металлолома, начиная с 2014 года. О результатах проверки поручено доложить не позднее 30 марта 2019-го", - добавил парламентарий.

По словам Д.Тымчука, к этому моменту в российских СМИ "могут быть приурочены громкие пропагандистские акции", в том числе с целью усилить "негативный эффект" внутри украинского общества накануне и в день выборов.

Теги: #рф #опк #гладковский #провокации #тымчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:41 22.03.2019
"Газпром" готов поставлять газ Украине на четверть дешевле текущих цен и участвовать в газотранспортном консорциуме

"Газпром" готов поставлять газ Украине на четверть дешевле текущих цен и участвовать в газотранспортном консорциуме

16:17 22.03.2019
Бойко и Медведчук в Москве проводят встречу с премьером РФ и главой "Газпрома"

Бойко и Медведчук в Москве проводят встречу с премьером РФ и главой "Газпрома"

15:50 22.03.2019
Суть переписки фигурантов дела о хищениях в ВСУ иная, нежели представлена в журналистском расследовании – председатель ВСК

Суть переписки фигурантов дела о хищениях в ВСУ иная, нежели представлена в журналистском расследовании – председатель ВСК

14:45 22.03.2019
Порошенко не исключает провокаций, инспирированных РФ на выборах президента Украины

Порошенко не исключает провокаций, инспирированных РФ на выборах президента Украины

14:16 22.03.2019
Порошенко: Планы РФ перевести избирательную кампанию в Украине в формат уличных столкновений не будут реализованы

Порошенко: Планы РФ перевести избирательную кампанию в Украине в формат уличных столкновений не будут реализованы

16:52 21.03.2019
Материалы о коррупции в "Укроборонпроме" сфальсифицированы или отредактированы с предвыборным акцентом –штаб Порошенко

Материалы о коррупции в "Укроборонпроме" сфальсифицированы или отредактированы с предвыборным акцентом –штаб Порошенко

19:04 20.03.2019
СНБО включил в санкционный список "МАКО-холдинг" Януковича, EN+ Group, "Силовые машины", "Стройтрансгаз" и исключил Молдовский метзавод

СНБО включил в санкционный список "МАКО-холдинг" Януковича, EN+ Group, "Силовые машины", "Стройтрансгаз" и исключил Молдовский метзавод

18:09 20.03.2019
СНБО Украины включил в санкционный список 11 российских издательств

СНБО Украины включил в санкционный список 11 российских издательств

10:31 20.03.2019
В российской Госдуме создали рабочую группу для оценки "ущерба" Крыму за 23 года

В российской Госдуме создали рабочую группу для оценки "ущерба" Крыму за 23 года

16:13 19.03.2019
Кремль, видя проигрыш на украинских выборах, начал пытаться сорвать их – Порошенко

Кремль, видя проигрыш на украинских выборах, начал пытаться сорвать их – Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Денисова выразила протест Москальковой из-за назначения украинским военнопленным морякам психиатрической экспертизы

Кличко анонсировал капремонт 15 станций Киевского метро

СБУ за 5 лет предотвратила почти 300 терактов - Порошенко

Украинская сторона в воскресенье утром открывает КПВВ "Золотое"

С начала объявления "режима тишины" 8 марта на Донбассе погибли пять украинских военнослужащих, еще 15 ранены – Марчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова выразила протест Москальковой из-за назначения украинским военнопленным морякам психиатрической экспертизы

Украинский военнопленный моряк Сорока после операции ощущает боли в руке, но есть надежда на выздоровление – адвокат

Кличко анонсировал капремонт 15 станций Киевского метро

СБУ за 5 лет предотвратила почти 300 терактов - Порошенко

РФ отказала в "малом обмене" для освобождения П.Гриба – И.Геращенко

Киев допустит ОБСЕ к россиянам в украинских тюрьмах, если Фриш посетит всех украинских заложников в РФ

Боевики на Донбассе 5 лет не позволяют патрулям СММ ОБСЕ проверить территорию, которую следует освободить от тяжелого вооружения – Марчук

Украинская сторона в воскресенье утром открывает КПВВ "Золотое"

С начала объявления "режима тишины" 8 марта на Донбассе погибли пять украинских военнослужащих, еще 15 ранены – Марчук

Шевченковский райсуд Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА