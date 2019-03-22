В РФ готовится провокация с задержанием украинских контрабандистов российской продукции военного назначения – нардеп Тымчук

В Российской Федерации продолжается подготовка провокации, в рамках которой планируется показательное задержание граждан Украины за якобы попытку контрабанды российской продукции военного назначения, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По его словам, еще неделю назад группе ИС стало известно, что сотрудники управления ФСБ РФ по Курской области через агентуру в среде российских контрабандистов ищут исполнителей из числа украинских граждан, готовых организовать перемещение из РФ на территорию Украины партии комплектующих российского производства, необходимых для ремонта украинской военной техники. В виде мотивации предлагалось денежное вознаграждение и гарантии минимального наказания. Исполнителей должны были задержать сотрудники ФСБ РФ при пересечении российско-украинской границы.

"Сегодня группа ИС получила дополнительное подтверждение того, что в РФ тема поставок российских комплектующих в Украину глубоко прорабатывается и планируется быть реализованной в ближайшее время", - написал Д.Тымчук на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

"По информации группы ИС, военной прокуратуре РФ… поручается срочно организовать проверки в поднадзорных воинских частях и профильных ремонтных предприятиях... Особое внимание предлагается уделить постановке на учет и вторичному использованию запасных частей, образующихся в результате разбраковки, от поступающей в ремонт или утилизацию военной техники, прежде всего танков Т-80 и БТР-80. Также поручается проверить факты реализации запасных частей в Украину напрямую или через третьи страны под видом металлолома, начиная с 2014 года. О результатах проверки поручено доложить не позднее 30 марта 2019-го", - добавил парламентарий.

По словам Д.Тымчука, к этому моменту в российских СМИ "могут быть приурочены громкие пропагандистские акции", в том числе с целью усилить "негативный эффект" внутри украинского общества накануне и в день выборов.