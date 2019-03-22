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13:11 22.03.2019

Боевики на Донбассе 5 лет не позволяют патрулям СММ ОБСЕ проверить территорию, которую следует освободить от тяжелого вооружения – Марчук

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Боевики на Донбассе 5 лет не позволяют патрулям СММ ОБСЕ проверить территорию, которую следует освободить от тяжелого вооружения – Марчук

 Незаконные вооруженные формирования на востоке Украины в течение 5 лет не позволяют патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ проверить территорию, которая должна быть освобождена от тяжелого вооружения, заявляет представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Евгений Марчук.

"До сегодняшнего дня ни боевики, ни российские все структуры, военные, в том числе псевдопатриоты, не позволяют патрулям СММ ОБСЕ… пятый год ни одного раза не было допуска патрулей СММ ОБСЕ к этой гигантской территории, которая должна быть свободна от тяжелого вооружения", - сказал Е.Марчук на заседании неформальной депутатской группы "Минская платформа" в пятницу в Киеве.

При этом он отметил, что только один раз патрулям удалось прорваться километров на 10.

Е.Марчук напомнил, что еще в 2014 году был подписан документ, который предусматривал создание зоны, свободной от тяжелого вооружения, "которая начинается от берега Азовского моря на север более 100 км".

Теги: #марчук #ткг #вооружение #обсе #оос
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