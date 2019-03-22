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07:57 22.03.2019

За взяточничество полицейского из Львовской области приговорили к 5 годам тюрьмы

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За взяточничество полицейского из Львовской области приговорили к 5 годам тюрьмы

Самборский суд приговорил к пяти годам лишения свободы следователя одного из районных отделов полиции, обвиняемого в получении неправомерной выгоды.

Как информирует пресс-служба прокуратуры Львовской области, в августе 2017 года полицейского задержали за получение взятки в сумме $3 тыс. Указанную сумму следователь вымогал от жительницы Самборского района за закрытие уголовного дела против ее сына.

Также суд запретил подсудимому на три года занимать определенные должности и лишил его звания старший лейтенант полиции.

Теги: #взятка #львовская #полицейский #украина
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