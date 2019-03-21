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17:53 21.03.2019

890 тысяч британцев подписали петицию за отмену Brexit

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890 тысяч британцев подписали петицию за отмену Brexit

Петиция с требованием к властям Великобритании не выходить из ЕС по состоянию на четверг набрала более 890 тысяч голосов.

"Британское правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС - это воля народа. Нам нужно дать отпор этому заявлению, показав то, как сильно народ поддерживает сохранение Великобритании в ЕС", - говорится в комментарии к петиции.

Парламент страны теперь рассмотрит, станет ли он выносить на дебаты эту петицию, так как она набрала более 100 тыс. голосов. Кроме того, петиция набрала достаточное количество голосов, чтобы и британское правительство дало на нее ответ.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг в эфире радио BBC 4 сообщил, что прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора, регулирующей процесс выхода стран из ЕС, возможно, но это "очень маловероятно".

Из-за высокой посещаемости сайт британского парламента, посвященный петициям, работал утром в четверг с перебоями, сообщает телеканал BBC. В настоящее время работа сайта стабильна.

Петицию распространяли в соцсетях члены британского парламента, в том числе депутат от Либеральных демократов Том Брейк и член Шотландской национальной партии Пит Уишарт.

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Интерфакс-Украина
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