Uber запустил сервис по перевозке пассажиров электрокарами UberGREEN в Киеве

Компания Uber запустила в Украине сервис UberGREEN, сообщил генеральный менеджер Uber в Украине

"Мы начинаем с 200 машин, полностью электрических, не гибридных. И конечно же - это только начало. Ожидаем, что к концу апреля 10 тыс. киевлян воспользуются UberGREEN", - сказал руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский, которого цитирует пресс-служба компании.

Стоимость услуги - такая же, как и у Uber SELECT:- базовый тариф 30 грн, 1,3 грн/мин, 4,6 грн/км.

Минимальный тариф по Киеву составит 55 грн.

Uber - технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания предоставляет услуги примерно в 630 городах более чем в 70 странах.

В Украине Uber работает в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Запорожье, Днепре и Харькове.

Ранее Uber запустила сервис по доставке еды в Киеве.