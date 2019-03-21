События

08:22 21.03.2019

Канада и Европа самостоятельно проверят самолеты Boeing 737 Max прежде чем вновь допустить их к полетам

2 мин читать
Канада и Европа самостоятельно проверят самолеты Boeing 737 Max прежде чем вновь допустить их к полетам

Авиационные власти Канады и европейских стран самостоятельно, независимо от Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, проверят безопасность самолетов Boeing 737 Max и новое программное обеспечение (ПО), над которым работает производитель, сообщило агентство АП.

В настоящее время самолеты этой модели не допущены к полетам практически во всех странах мира.

Компания Boeing рассчитывает к понедельнику следующей недели обновить ПО, используемое на Boeing 737 Max, предотвращающее кабрирование (подъем носа лайнера в полете), а FAA планирует вновь сертифицировать самолет, а также провести переподготовку пилотов в апреле-мае.

Вместе с тем, как сообщил представитель европейского регулятора Патрик Кью, будет проведена "очень глубокая и конкретная проверка" изменений, которые проведут Boeing и FAA для обеспечения безопасности эксплуатации самолетов.

"Я могу гарантировать, что мы с нашей стороны не допустим самолеты к полетам до тех пор, пока не получим приемлемые ответы на то, что сделано со стороны FAA", - заявил чиновник.

Министр транспорта Канады Марк Гарно также сообщил, что "когда изменения в ПО будут завершены, а на это требуется несколько недель, мы в Канаде проведем свою сертификацию, даже если это будет уже сделано FAA".

В то же время, прокуроры Минюста США выдали несколько повесток в рамках расследования по сертификации Boeing 737 Max FAA, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что следователи изучают, каким образом компания сертифицировала самолет, и данные об этой процедуре. Телеканал уточняет, что расследование ведут отделение ФБР в Сиэтле и уголовный отдел Минюста в Вашингтоне.

О намерении заслушать представителей производителя и FAA уже заявили в американском сенате.

Безопасность Boeing 737 Max была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

08:21:48 EET-2

 

Теги: #сша #европа #канада #boeing
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:02 20.03.2019
Трамп не видит проблем в обнародовании доклада спецпрокурора Мюллера

Трамп не видит проблем в обнародовании доклада спецпрокурора Мюллера

19:49 20.03.2019
США пока не намерены отменять таможенные пошлины на китайские товары - Трамп

США пока не намерены отменять таможенные пошлины на китайские товары - Трамп

17:54 20.03.2019
В Киев прилетели шесть американских парламентариев с председателем банковского комитета Сената во главе

В Киев прилетели шесть американских парламентариев с председателем банковского комитета Сената во главе

08:07 20.03.2019
В США прошло открытие программы развития женского партнерства и демократического лидерства Украина-США

В США прошло открытие программы развития женского партнерства и демократического лидерства Украина-США

06:56 20.03.2019
Трамп встретится с лидерами нескольких островных государств Карибского бассейна

Трамп встретится с лидерами нескольких островных государств Карибского бассейна

05:37 20.03.2019
Минтранс США просит проверить процесс сертификации Boeing 737-MAX 8

Минтранс США просит проверить процесс сертификации Boeing 737-MAX 8

23:15 19.03.2019
Вашингтон готов к заключению торгового соглашения с Британией после Brexit

Вашингтон готов к заключению торгового соглашения с Британией после Brexit

10:14 19.03.2019
На Донбассе мира не будет, пока Россия не прекратит нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины – представительство США в ОБСЕ

На Донбассе мира не будет, пока Россия не прекратит нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины – представительство США в ОБСЕ

08:45 19.03.2019
Германия запускает аукцион на строительство мобильной сети 5G

Германия запускает аукцион на строительство мобильной сети 5G

08:04 19.03.2019
Бразилия и США договорились о запуске американских ракет с космодрома Алкантара

Бразилия и США договорились о запуске американских ракет с космодрома Алкантара

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Италии полиция спасла 51 ребенка после поджога автобуса

В санкционных списках Украины - члены Совфеда и депутаты Госдумы, чиновники АП России, советники Путина, участвовавшие в псевдовыборах в "Л/ДНР" и Крыму граждане ЕС и США

Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил в среду, трое военных ранены

Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

САП до 27 марта проверит закрытые дела по "незаконному обогащению", после чего огласит весь список

ПОСЛЕДНЕЕ

Духовный лидер Ирана призвал развивать экономику в условиях санкций

Боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

По факту ненадлежащего содержания 2 малолетних детей начато досудебное расследование - прокуратура

Новая Зеландия запретит продажу штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия - премьер-министр

В Киеве суд назначил наказание матери подростка, который устроил травлю одноклассника – полиция

Лейборист Уэс Стритинг назвал Мэй худшим премьер-министром в истории Великобритании

Кличко ознакомился с ходом реконструкции Шулявского путепровода - КГГА

Мэй не собирается проводить повторный референдум по Brexit

Суд по убийствам на Майдане отказал в допросе "грузинских снайперов", которые якобы находятся в Беларуси – адвокат

Мэй сожалеет, что Великобритания не сможет выйти из ЕС 29 марта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА