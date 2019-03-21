Боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"20 марта российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 10 раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 74 мины. Кроме того, противник обстреливал наших защитников из противотанкового ракетного комплекса, потратив пять управляемых ракет, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Лебединское; из снайперского оружия - в районе города Марьинка" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Новолуганское, Айдар, Екатериновка, Троицкое, Песчаное, Станица Луганская, хутор Вильный.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, двое боевиков НВФ уничтожены и пятеро получили ранения. Также уничтожен склад с боеприпасами и один военный автомобиль противника.