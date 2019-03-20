События

19:42 20.03.2019

В СБУ ожидают от РФ соблюдения Женевской конвенции по отношению ее сотрудников, захваченных в районе Керченского пролива

1 мин читать
В СБУ ожидают от РФ соблюдения Женевской конвенции по отношению ее сотрудников, захваченных в районе Керченского пролива

Служба безопасности Украины обеспокоена судьбой своих сотрудников, захваченных российскими спецслужбами во время вооруженного нападения на украинские военные суда в районе Керченского пролива 25 ноября 2018г и надеется, что власти РФ будут придерживаться положений Женевской конвенции об обращении с военнопленными, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" СБУ Елена Гитлянская.

"Председатель СБ Украины Василий Грицак находится в постоянном контакте с родными военнопленных, в том числе с родителями Василия Сороки, которого недавно прооперировали в Москве… В СБУ надеются, что Кремль будет придерживаться положений Женевской конвенции об обращении с военнопленными, статья 13 которой предусматривает, что "любой незаконный акт или бездействие со стороны держащей в плену, вызывающие смерть или создающей серьезную угрозу здоровью военнопленного, находящегося под ее охраной, запрещаются и будут рассматриваться как серьезное нарушение Конвенции", - сказала она агентству в среду вечером.

Е.Гитлянская также добавила, что в СБУ "с нетерпением ждут возвращения наших Героев в Украину".

Теги: #сбу #военнопленные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:30 19.03.2019
СБУ блокировала деятельность организаторов "Forex Trend Limited"

СБУ блокировала деятельность организаторов "Forex Trend Limited"

11:47 18.03.2019
СБУ разоблачила уроженца Крыма, завербованного российскими спецслужбами

СБУ разоблачила уроженца Крыма, завербованного российскими спецслужбами

19:54 15.03.2019
Житель Чугуева организовал торговлю вооружением, вывезенным из зоны ООС

Житель Чугуева организовал торговлю вооружением, вывезенным из зоны ООС

13:47 15.03.2019
Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

13:29 15.03.2019
Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

19:56 14.03.2019
Денисова обсудила с представителями МККК в Украине необходимость медпомощи украинским военнопленным и политзаключенным в РФ

Денисова обсудила с представителями МККК в Украине необходимость медпомощи украинским военнопленным и политзаключенным в РФ

17:49 14.03.2019
Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

17:44 14.03.2019
Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

15:41 14.03.2019
Советника на общественных началах руководства МВД поймали на взятке $30 тыс.

Советника на общественных началах руководства МВД поймали на взятке $30 тыс.

15:27 14.03.2019
Задержаны двое сотрудников СБУ, шантажировавших выходца из Средней Азии и его родственницу лишением гражданства Украины и выдворением из страны

Задержаны двое сотрудников СБУ, шантажировавших выходца из Средней Азии и его родственницу лишением гражданства Украины и выдворением из страны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В санкционных списках Украины - члены Совфеда и депутаты Госдумы, чиновники АП России, советники Путина, участвовавшие в псевдовыборах в "Л/ДНР" и Крыму граждане ЕС и США

Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил в среду, трое военных ранены

Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

САП до 27 марта проверит закрытые дела по "незаконному обогащению", после чего огласит весь список

КС не будет рассматривать представление депутатов о признании неконституционным закона о смене подчиненности религиозных организаций

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп не видит проблем в обнародовании доклада спецпрокурора Мюллера

Большинство британцев назвали процесс Brexit унижением для страны - опрос

Просьба Мэй о переносе Brexit на 30 июня вызывает вопросы, которые предстоит обсудить - Туск

В санкционных списках Украины - члены Совфеда и депутаты Госдумы, чиновники АП России, советники Путина, участвовавшие в псевдовыборах в "Л/ДНР" и Крыму граждане ЕС и США

Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил в среду, трое военных ранены

СНБО Украины включил в санкционный список 11 российских издательств

Умер известный украинский телеоператор Юрий Жуков

Власти Харькова просят горожан не волноваться из-за проверок полицией законности получения ими матпомощи

Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

САП готовит отказ от обвинения Омеляна в суде из-за отмены нормы УК о незаконном обогащении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА