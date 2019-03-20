В СБУ ожидают от РФ соблюдения Женевской конвенции по отношению ее сотрудников, захваченных в районе Керченского пролива

Служба безопасности Украины обеспокоена судьбой своих сотрудников, захваченных российскими спецслужбами во время вооруженного нападения на украинские военные суда в районе Керченского пролива 25 ноября 2018г и надеется, что власти РФ будут придерживаться положений Женевской конвенции об обращении с военнопленными, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" СБУ Елена Гитлянская.

"Председатель СБ Украины Василий Грицак находится в постоянном контакте с родными военнопленных, в том числе с родителями Василия Сороки, которого недавно прооперировали в Москве… В СБУ надеются, что Кремль будет придерживаться положений Женевской конвенции об обращении с военнопленными, статья 13 которой предусматривает, что "любой незаконный акт или бездействие со стороны держащей в плену, вызывающие смерть или создающей серьезную угрозу здоровью военнопленного, находящегося под ее охраной, запрещаются и будут рассматриваться как серьезное нарушение Конвенции", - сказала она агентству в среду вечером.

Е.Гитлянская также добавила, что в СБУ "с нетерпением ждут возвращения наших Героев в Украину".