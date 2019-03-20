В санкционных списках Украины - члены Совфеда и депутаты Госдумы, чиновники АП России, советники Путина, участвовавшие в псевдовыборах в "Л/ДНР" и Крыму граждане ЕС и США

В перечне из 848 физических лиц, к которым Украина применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), после последнего изменения от 19 марта 2019г среди прочего находятся функционеры администрации президента РФ, руководители и члены Совета Федерации Федерального собрания РФ, депутаты Госдумы РФ, руководители силовых структур России, а также лица, организовывавшие и способствовавшие проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Так, решением СНБО введены ограничительные меры в отношении граждан РФ, Австрии, Германии, Бельгии, Бразилии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Палестины, Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Сербии, и ряда других стран.

В том числе под украинскими санкциями за наблюдение за так называемыми "выборами в Л/ДНР" находятся депутаты Госдумы РФ Михаил Щапов и Сергей Шаргунов, член правой партии Forza Italia Антонио Рацци, бывший министр транспорта Франции, депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, бывший глава французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазэн, лидер молодежной партии "Национальный фронт" Джулиан Рошеди.

Помимо этого, под санкциями члены т.н. ЦИК "ДНР" и "ЛНР", а также члены участковых и территориальных избирательных комиссий, всего 308 человек.

Также под санкции попали российские военнослужащие, причастные к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины близ Керченского пролива 25 ноября 2018 года и судья "Киевского районного суда Симферополя" Михаил Белоусов, – всего 80 человек.

Как и говорил П.Порошенко на заседании СНБО 26 декабря 2018 года, санкционный список расширен депутатами российской Государственной Думы из фракций "Единая Россия" и "ЛДПР", а также предприятиями-поставщиками Вооруженных сил Российской Федерации.

По состоянию на 20 марта 2019г в нем находятся первый зампредседателя Совфеда Федерального собрания РФ Николай Федоров, зампредседателя Совфеда Андрей Турчак, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, зампредседателя Госдумы РФ Пётр Толстой и 219 депутатов Госдумы РФ.

Также в списке пребывают первый замруководителя Администрации президента РФ Алексей Громов, директор Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев, председатель правления "Собинбанк" Олег Минаев, директор Федеральной службы охраны Евгений Муров, антиукраинский пропагандист Александр Дугин, вице-президент ассоциации банков России Андрей Мельников, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, экс-глава РЖД (2005-2015гг) Владимир Якунин.

Под украинскими санкциями находятся и российский бизнесмен, ресторатор, владелец кейтерингового бизнеса, гендиректор ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин, постоянный член Совета безопасности РФ, бывший глава администрации президента РФ Сергей Иванов, вице-премьер РФ, экс-глава Минтранса РФ Дмитрий Козак, главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, российский олигарх, главный партнер компании "Маршал Кэпитал Партнерс" Константин Малофеев, помощники президента РФ Владислав Сурков и Андрей Фурсенко, "глава администрации по правительственным делам "ДНР", помощник главы Администрации президента РФ Евгений Михайлов и другие.

Помимо этого, под санкциями Украины пребывают ряд топ-менеджеров российского "Концерна Калашникова", Ростеха и т.д.

Под санкциями находятся также глава т.н. "ЛНР" Леонид Пасичник, председатель "совета министров ЛНР" Сергей Козлов, глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет, "и.о. генпрокурора ЛНР" Сергей Горенко и другие "министры" и другие функционеры "ЛНР"- всего более 40 лиц. Глава т.н. "ДНР" Денис Пушилин и ряд "чиновников ДНР".