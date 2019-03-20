Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

Президент Украины Петр Порошенко своим указом №82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", в том числе в отношении руководителей Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ.

Как сообщает в среду пресс-служба СНБО, по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины в настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному удерживанию украинских моряков; организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, крымского полуострова; демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма; распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания; незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.

"СНБО Украины также ввел ограничительные мероприятия в отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада", - говорится в сообщении.

Помимо этого на основании предложений НБУ продлены санкции к 4 банкам с капиталом государства-агрессора.

"В то же время, в связи с достижением цели введения санкций, по представлению СБУ отменены ограничительные мероприятия по 8 юридическим лицам, большинство из которых прекратила хозяйственную деятельность. Также по инициативе СБУ внесены технические правки в идентификационных данных одного физического и двух юридических лиц", - отметили в пресс-службе СНБО.

В соответствии со ст. 1 и 5 закона Украины "О санкциях" они применяются к юридическим лицам - резидентам Украины, исключительно если они причастны к осуществлению террористической деятельности.

В связи с этим СНБО Украины поручило СБУ завершить проверку причастности к террористической деятельности юридических лиц, перечень которых приведен в приложении 1 постановления Верховной Рады от 4 октября 2018 года.

"Поэтому вопрос о применении санкций, инициированных Верховной Радой Украины, будет рассмотрен после завершения такой проверки", - добавили в СНБО.

Согласно обнародованному в среду на сайте президента Украины указу, он вступает в силу со дня его опубликования.