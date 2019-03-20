События

17:08 20.03.2019

Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

2 мин читать
Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

Президент Украины Петр Порошенко своим указом №82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", в том числе в отношении руководителей Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ.

Как сообщает в среду пресс-служба СНБО, по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины в настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному удерживанию украинских моряков; организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, крымского полуострова; демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма; распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания; незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.

"СНБО Украины также ввел ограничительные мероприятия в отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада", - говорится в сообщении.

Помимо этого на основании предложений НБУ продлены санкции к 4 банкам с капиталом государства-агрессора.

"В то же время, в связи с достижением цели введения санкций, по представлению СБУ отменены ограничительные мероприятия по 8 юридическим лицам, большинство из которых прекратила хозяйственную деятельность. Также по инициативе СБУ внесены технические правки в идентификационных данных одного физического и двух юридических лиц", - отметили в пресс-службе СНБО.

В соответствии со ст. 1 и 5 закона Украины "О санкциях" они применяются к юридическим лицам - резидентам Украины, исключительно если они причастны к осуществлению террористической деятельности.

В связи с этим СНБО Украины поручило СБУ завершить проверку причастности к террористической деятельности юридических лиц, перечень которых приведен в приложении 1 постановления Верховной Рады от 4 октября 2018 года.

"Поэтому вопрос о применении санкций, инициированных Верховной Радой Украины, будет рассмотрен после завершения такой проверки", - добавили в СНБО.

Согласно обнародованному в среду на сайте президента Украины указу, он вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #санкции #снбо #донбасс #агрессия_рф #крым #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:15 20.03.2019
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос "Социса"

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос "Социса"

16:08 20.03.2019
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос SOCIS

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос SOCIS

15:45 20.03.2019
Климкин о решении РФ подсчитать "ущерб" Крыму со стороны Украины: В Госдуме очередной кризис жанра

Климкин о решении РФ подсчитать "ущерб" Крыму со стороны Украины: В Госдуме очередной кризис жанра

14:48 20.03.2019
Турецкий БПЛА точно уничтожил цели в рамках испытаний в Украине - Турчинов

Турецкий БПЛА точно уничтожил цели в рамках испытаний в Украине - Турчинов

13:49 20.03.2019
Порошенко уверен, что Украина справится с информационными атаками

Порошенко уверен, что Украина справится с информационными атаками

12:41 20.03.2019
Порошенко назвал приоритеты для украинской армии

Порошенко назвал приоритеты для украинской армии

11:53 20.03.2019
Порошенко: Сегодня в Украине такая армия, которая способна защитить наше государство

Порошенко: Сегодня в Украине такая армия, которая способна защитить наше государство

11:12 20.03.2019
Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 прошел успешные испытания в Украине – Порошенко

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 прошел успешные испытания в Украине – Порошенко

10:31 20.03.2019
В российской Госдуме создали рабочую группу для оценки "ущерба" Крыму за 23 года

В российской Госдуме создали рабочую группу для оценки "ущерба" Крыму за 23 года

10:17 20.03.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

САП до 27 марта проверит закрытые дела по "незаконному обогащению", после чего огласит весь список

КС не будет рассматривать представление депутатов о признании неконституционным закона о смене подчиненности религиозных организаций

Украина забрала 60 осужденных из ОРЛО - Денисова

Москалькова довольна решением суда по жалобе защиты Вышинского

Трое украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков в зоне ООС в среду -

ПОСЛЕДНЕЕ

САП готовит отказ от обвинения Омеляна в суде из-за отмены нормы УК о незаконном обогащении

САП до 27 марта проверит закрытые дела по "незаконному обогащению", после чего огласит весь список

Экс-лидера боснийских сербов Караджича приговорили в Гааге к пожизненному заключению

Строительство пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку полностью законно – КГГА

Посол Великобритании призывает Раду разрешить прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности

КС не будет рассматривать представление депутатов о признании неконституционным закона о смене подчиненности религиозных организаций

Украина забрала 60 осужденных из ОРЛО - Денисова

Москалькова довольна решением суда по жалобе защиты Вышинского

Трое украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков в зоне ООС в среду -

В подъезде многоэтажки в Днепровском районе Киева сработало самодельное взрывное устройство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА