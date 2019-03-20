САП до 27 марта проверит закрытые дела по "незаконному обогащению", после чего огласит весь список

Прокуроры Специализированной анткиоррупционной прокуратуры до 27 марта проверят материалы уголовных производств, закрытых в связи с решением Конституционного суда о неконституционности статьи УК "незаконное обогащение", сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Подлежат закрытию все дела (которые расследовались по статье "незаконное обогащение" – ИФ). Я дал прокурорам и детективам время до 27 марта изучить еще раз все эти материалы, где возможно найти другой состав преступления или переквалифицировать – это должно быть сделано. В тех случаях, где такой возможности нет, то, безусловно, дела подлежат закрытию", - рассказал Н.Холодницкий журналистам в среду в Киеве.

В этом контексте он продолжил: "27 марта у меня дедлайн, а 28 числа я опубликую сам весь список закрытых производств, чтобы раз и навсегда поставить в этом точку".