Экс-лидера боснийских сербов Караджича приговорили в Гааге к пожизненному заключению

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

"Апелляционная палата согласна с трибуналом, что приговор - 40 лет тюремного заключения - не является адекватным с учетом тяжести уголовных преступлений, совершенных Р.Караджичем, как и приговор, предложенный судебной палатой - он (приговор) признан необоснованным и неправомочным. Судебная палата сделала ошибку, когда вынесла приговор на 40 лет тюремного заключения", - отмечает РТС.

Это окончательный вердикт, не подлежащий обжалованию.

Ранее Р.Караджич, признанный виновным в геноциде и преступлениях против человечности, был приговорен к 40 годам тюрьмы, однако решил обжаловать это решение.