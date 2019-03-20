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16:30 20.03.2019

Экс-лидера боснийских сербов Караджича приговорили в Гааге к пожизненному заключению

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Экс-лидера боснийских сербов Караджича приговорили в Гааге к пожизненному заключению

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

"Апелляционная палата согласна с трибуналом, что приговор - 40 лет тюремного заключения - не является адекватным с учетом тяжести уголовных преступлений, совершенных Р.Караджичем, как и приговор, предложенный судебной палатой - он (приговор) признан необоснованным и неправомочным. Судебная палата сделала ошибку, когда вынесла приговор на 40 лет тюремного заключения", - отмечает РТС.

Это окончательный вердикт, не подлежащий обжалованию.

Ранее Р.Караджич, признанный виновным в геноциде и преступлениях против человечности, был приговорен к 40 годам тюрьмы, однако решил обжаловать это решение.

Теги: #суд #караджич
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