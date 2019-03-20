Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.

Полиция Лондона сообщила об аресте в среду, хотя фактически он состоялся во вторник, на станции метрополитена. Как говорится в сообщении полиции, позднее в среду Н.Моди предстанет перед судом. Ранее лондонский суд в Вестминстере выдал ордер на его арест по запросу индийских властей об экстрадиции.

По данным The Telegraph, 48-летний индийский миллиардер недавно начал новый ювелирный бизнес в лондонском Сохо, получив необходимые разрешения властей. Его неоднократно видели в наиболее модных районах британской столицы.

Процедура экстрадиции может затянуться надолго, как это произошло в деле алкогольного магната Виджая Маллии, сбежавшего из Индии в Великобританию в 2017 году, чтобы не возвращать кредиты на 90 млрд индийских рупий ($1,3 млрд), отмечает индийское агентство NDTV. Британские власти недавно одобрили экстрадицию В.Маллии, но теперь рассмотрение затягивается в министерстве внутренних дел страны.

Н.Моди покинул Индию в первых числах января 2018 года. Вскоре после этого второй по величине госбанк Индии по объему активов, Punjab National Bank (PNB), объявил об обнаружении мошеннических транзакций на $1,77 млрд, а затем связал нарушения с Н.Моди, его дядей Мехулом Чокси и их компаниями.

Punjab National Bank утверждал, что Н.Моди обманным путем получил от него банковские гарантии на 114 млрд индийских рупий ($1,6 млрд), а потом привлек значительные кредиты за рубежом под эти гарантии. Мошенничество, вероятно, началось еще в 2011 году. В дальнейшем общая сумма в рамках дела возросла до 135 млрд рупий.

В банке подозревают, что миллиардер действовал в сговоре с руководителями среднего звена в мумбайском филиале. По данным индийской газеты Business Today, чиновники министерства финансов также помогали Н.Моди скрыть нарушения и сбежать из страны.

Индийские власти провели обыски 17 домов, магазинов и офисов, принадлежащих Н.Моди и его семье, и изъяли бриллианты, золото, ювелирные украшения и наличные деньги на миллиарды рупий.

Нирав Моди - индиец по происхождению, но вырос в Бельгии. Учился (и не доучился) в Уортонской школе бизнеса, затем вернулся на историческую родину, где начал работать в ювелирной мастерской дяди - Мехула Чокси. Н.Моди создал собственный бренд Nirav Modi с магазинами в 16 крупнейших городах мира и ювелирную компанию Firestar Diamond, годовая выручка которой составляла $2,3 млрд. В списке индийских миллиардеров по версии Forbes он занимал 85-е место, но после появления обвинений в мошенничестве данные для него перестали обновляться.

Ювелирные работы Нирава Моди украшали обложки каталогов Christie's и Sotheby's и были популярны среди голливудских звезд. Их носили актрисы Кейт Уинслет, Тараджи Хенсон и Приянка Чопра, причем последняя была лицом бренда Nirav Modi.